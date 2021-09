Kreativna integracija IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT

Javno predstavljanje međunarodnog projektaodržalo se 1. rujna 2021. u. Projekt je financiran iz fondaunutar programa Erasmus+/KA1, a traje već dvije godine. U projekt je uključeno, a 5 djelatnika odlazi na stručnu edukaciju u inozemstvo: pedagoginja škole, učiteljica Engleskog jezika, učitelj Povijesti, učiteljica Informatikei Školska knjižničarka i voditeljica projekta. Cilj projekta je pronalaženje kreativnih metoda korištenja IKT, koje bi se na efikasan način integrirale u školske kurikulume te provele u praksi osuvremenjujući odgojno-obrazovni proces u školi.Na početku se predstavila mrežna stranica projekta ()na kojoj se nalaze sve bitne informacije o projektu, seminarima i aktivnostima.Seminare koje su sudionici projekta pohađali bili su u: Super teachers of 21st century koji je obrađivao metode motivacije za učenje temeljene nate pedagoške aspekte korištenja IKT. Seminarnaglašavao jeuključivanja društvenih mreža i digitalnih alata u nastavni proces te izrađivanje i dijeljenje nastavnih materijala.akcentirao je praktičnu uporabu različitih aplikacija u svrhu poboljšanja komunikacije s učenicima, a doticao se opasnosti rada u digitalnom okruženju. Seminarrazrađivao je metode kreativnog razmišljanja i rješavanja problema usmjernih na učenika odnosno njegovu motivaciju za učenje.predstavio je najpopularnije obrazovne aplikacije za učenje, pronalaženje, prikupljanje i sortiranje mrežnih izvora, alate za izradu digitalnih uradaka i za učenje.Online edukacijaobrađivao je primjenu IKT unutar metode Obrnute učionice.Nove kompetencije kreativne uporabe IKT stečene na edukacijama u inozemstvu sudionici projekta prenijeli su na svoju školsku sredinu. Uvedena jegdje se IKT primjenjuje za motivaciju, za proces stjecanja znanja i za izradu kreativnog digitalnog uratka.Jedna odprojekta je obilježavanjegdje se prezentiraju razni primjeri korištenja digitalnih alata u stvaranju kreativnih digitalnih uradaka.Primjer kvalitetnog rada je videokoji je realiziran s učenicima 2.razreda s učiteljicomu suradnji s učiteljicom informatikei školskom knjižničarkom. Na temelju obrađene lektire Stanari u slonu, gdje su učenici tehnikom kolažnog grataža izrađivali pojedinačne dijelove prirode, uz pomoć računalne tehnike stop animacije postepeno su stvarali sliku. Ta se tehnika realizira fotografiranjem likovnih dijelova koji se pomoću programa Movavi oblikuju u video prezentaciju slike u nastajanju.Drugi je primjer interaktivna slikovnicaizrađena u web alatus učenicima 4.razreda s učiteljicomi učteljicom informatike. Unutar obrade lektire učenici su u web alatuosmišljavali razne online zadatke izrađujući kvizove, križaljke, slagalice...Slikovnicu možete pogledati ovdje Jedan od pokazatelja razvoja digitalnih kompetencija u školi i efikasnost primjene Metode 3IKT, koji su se ujedno postavili kao krajnji cilj projekta, praćenje je broja uključivanja sudionika (učenika i učitelja) u, odnosno kreativnu izradu digitalnog sadržaja. Uspoređivale su se dvije godine uključivanje u aktivnosti Virtualnih dana darovitih (2020. i 2021.) gdje je uključenost učenika u drugoj godini porasla za 13 %. Isto tako, angažman učenika u ostalim aktivnostima se povećao (glasanje za najbolji rad 27%, a uključenost učenika u kviz znanja za 71%).Rezultati analize uključivanja učitelja u aktivnosti pokazuju povećanje učitelja razredne nastave za 63%.Broj digitalnih radova u drugoj godini povećao se za 35 %, a promjena vrste digitalnih radova primjećuju se najviše u izradi multimedijskih prezentacija, videozapisa i izradi e-knjiga i slikovnica.- multimedijske prezentacije: Prezi, Windows Movie Maker, Spark Adobe i Genially- videa i radijski snimci: Imovie, Tik-Tok, Filmora, Movavi i MoShow- virtualne izložbe: Emaze i Inshot- digitalni plakati: Postmaker- interaktivi digitalni plakati i pozivnice: Piktochart i Canva- interaktivne igre: Staedtler, World Wall, Photo Maker i Sutori- e-slikovnice i e knjige: Bookcreator, Learnigapps i PiktochartPredstavljen projekt prikazuje proces učinkovitog rješavanja problema nedostatka digitalnih kompetencija i metodologije korištenja IKT odlaskom na edukacije u inozemstvo. To potvrđuju kvantitativni rezultati gdje je vidljiv porast broja učenika i nastavnika koji na uspješan način eksperimentiranje s novim alatima u realizaciji maštovitih digitalnih uradaka.