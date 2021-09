Operativno dežurstvo JVP Grada Osijeka

Tekst i foto: JVP Osijek

jučer je u 08,11 sati primilo dojavu da gori dimnjak uu Osijeku.Dolaskom na mjesto događaja voditelj intervencije uočava da se radi ona stambenoj višekatnoj zgradi ( 5 katova ) te traži pomoć iz postrojbe. Na intervenciju izlazi gasni vlak ( NV1,AC1 i ALJ32).Požar krovišta je dimenzija 19,69 x17,50 M, krovište je niskog profila, visine oko 1 m, krov je od drvene građe, grede, te je prekriven daskom i limom.Požar je zahvatio. Početno gašenje izvršeno s 4 S9 aparata kako bi sedok se postavi tlačna pruga s NV1, do postavljanja pruge pokušano korištenje mlaza iz mokre hidrantske mreže zgrade, no cijev iz ormarića je bila oštećena.- izvijestili su iz JVP Osijek.U vrijeme postavljanja tlačne pruge u razgovoru sa stanarima dolaze do informacija da u nekoliko stanovau ventilacijskom otvoru zgrade te da gore ventilatori na istima što predstavljapo svim stanovima, u dogovoru s ophodnjom 1 PP vršesvih stanara koje upozoravaju da ostave otvorene stanove te jedna grupa obilazi sve stanove i pomoću 3 S9 aparata gasi plastičnu vertikalnu ventilacijsku cijev. Ukupno je gorjelo ušto je predstavljalo opasnost da se požar proširi na stambene jedinice zgrade.U nekoliko stanova postojali suprema ventilacijskom oknu (neki zatvarani papirom i krpama koje su gorjele) što je dodatno povećavalo opasnost od širenja požara. Stan na trećem katuuz prisustvo 1 PP Osijek.Dodatni obilaskom zgrade uočavaju znakove gorenja s vanjske strane zgrade, desno od glavnog ulaza desno na visini od 3 M, pripadnici DVD-a Donji Grad upotrebom alata otvaraju fasadu i nailaze na vertikalnu plastičnu cijev koja je povezana na ventilaciju te gase taj dio.- izvijestili su iz JVP Osijek.Oba ventila su plombirana.Na mjesto događaja pozvani djelatnicikako bi se pregledale vertikale dimovodnih kanala.Preko VOC-a JVP Grada Osijeka vatrogasci su tražili odobrenje za podizanje drona od strane oblasne kontrole letenja kako bi imali stalni nadzor iz zraka nad stanjem na krovištu, ukupno je odrađenoDodatno zatražili dolazak zglobne platforme koja zamjenjuje autoljestvu 32 na požaru.Na intervenciji sudjeluje i DVD Osijek Donji Grad s 2 vozila (navalno i transportno, 6 vatrogasaca).Snage JVP Osijek napuštaju požarište u 11:55 te na intervenciji ostaje DVD Donji Grad Osijek do završetka intervencije.