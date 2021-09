školarce

nova godina

novi razred, godinu stariji, zreliji mudriji

početni šok

šumi more u ušima i osjete se okusi lubenice i sladoleda

stripova

GISKO-u.

nove nastavke

Čovpas

Kapetana Gaćeše Davida Pilkeyja

Calvin i Hobbes

Billa Wattersona

Luka

Brune Dequiera

Sestre

Cazenove i Williama

Detektivi Tiko i Piko

Aino Havukainen

novi svijet

Tekst: Ivana Franjić, dipl. knjižničarka

Rujan je zamala "" prelaze u. Počinju izvannastavne aktivnosti, obaveze se slažu i zadaća ne pita nikoga, a slobodnog je vremena sve manje. Kako bismo vam barem malo olakšali taj, dok još svima, pripremili smo vam nekolikokoje možete pronaći uNeke ste od ovih već čitali tijekom ljeta i jedva čekate, neke ćete možda tek otkriti. Kako god bilo, nadamo se da ćete nas posjetiti s veseljem i to ne samo kako biste posudili lektiru!Prvi je na redu sada već svima znanistrip autora popularnog. Čovpas – djelomično je pas, a djelomično čovjek i i VELIKI je HEROJ! S glavom psa i tijelom čovjeka, ovaj herojski progonitelj bori se protiv obmanjivača, hvata sitne lopove i pljačkaše, a i prevarante prati u stopu. Pripremite se na akciju, napetost, romantiku i umiranje od smijeha uz najluđi i najzabavniji strip o psoglavom policajcu koji je ikad napisan. Ova je knjiga pasje smiješna – svaka nova stranica smješnija je od prethodne! Priče o popularnom čovjeku-psu prevedene su na više od 21 svjetskog jezika, a da su priče zarazne i urnebesno smiješne, dokazuje i više od 13 milijuna prodanih primjeraka samo ovoga serijala. Čovpas istražuje univerzalne pozitivne teme, kao što su empatija, dobrota, upornost i važnost iskrenosti prema sebi i slijeđenju svojih snova i ciljeva.kultni je američki strip autora, a bavi se doživljajima dječaka Calvina i njegova plišanog, ali za Calvina živog, tigra Hobbesa. Njihovo prijateljstvo, maštarije, pustolovine, jedinstven pogled na društvena i politička pitanja, odnos prema Calvinovim roditeljima i drugim ljudima samo su neke od tema ovog stripovskog remek-djela. Strip Calvin i Hobbes izlazio je u oko 2.400 novina i časopisa širom svijeta i preveden je na sve najvažnije svjetske jezike, a osamnaest ukoričenih kolekcija stripova prodani su u oko 45 milijuna primjeraka. "Ovo je zbirka čarobnjačkih recepata za pretvaranje običnog tuša i papira u najčistije zlato. Ponizno molim da mi dozvolite predstaviti vam Calvina (dječak) i Hobbesa (tigar). Ova knjiga je čarobna." Pat Oliphantstrip autoradonosi priču o Luki, lijenom i trapavom tinejdžeru. No, odlučio je: od sutra će se sve to promijeniti. Ipak, lakše je nešto reći nego učiniti… Srećom pomoć će mu pružiti Nathan: zgodan, odličan nogometaš a uz to pametan i duhovit… Ukratko, idealan trener za Luku. No, sitan detalj: Nathan je zapravo mrtav i Luki pomaže duh! Ako želite saznati, više svakako posudite i ovaj strip.autora, strip je koji prikazuje život dviju sestara; starije Wendy i mlađe živahne Maureen. Svi koji vole obiteljske komične stripove, ovaj će biti pun pogodak.strip je autoricei njezina supruga Sami Toivonena. Autori pišu i ilustriraju knjige za djecu. Najpoznatije njihovo zajedničko djelo niz je knjiga o Tiku i Piku kojih je do sada objavljeno više od dvadeset. Dobili su više nacionalnih nagrada i tri su puta nominirani za Memorijalnu nagradu Astrid Lindgren (ALMA). "Odrezak Kreše Jaruge, šminka Pinje Jaruge, baby slim fit traperice bebe Jaruge, a sad i maskice za mobitel Nike Jaruge! Taj se vandalizam morao razriješiti, a to mogu učiniti samo pravi profesionalci čeličnih živaca. Tiko i Piko otvaraju detektivski ured, maskiraju se navukavši zgodnu odjeću i odlaze na rođendan Ade Jaruge kako bi uhvatili tajnovitog Prepolovitelja. O kome se radi? Gdje se krije? I zašto prepolavlja stvari? Sokolove oči detektiva ne ispuštaju iz vida sumnjivog tipa u pletenom prsluku."Ovo je samo manji dio stripova koje smo ovdje ukratko predstavili, nadamo se da ćete si nešto pronaći i otkriti sasvim jedan