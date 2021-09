domaću jabuku

Želite lipo povoljnoj cijeni i pritom ih sami ubrati, onda se idući tjedan možete zaputiti prema Baranji u voćnjak. Na OPG-u poznatijem pod brendom "", u ponudi je, a brati možete, kako kaže, koliko vam srce želi.", poziva Stipe u čiji voćnjak možete doći odpa sve doi to u vremenu od 10 do 18 sati.Dakle, ideja je da dođete u navedenom vremenu - nema potrebe najavljivati se, naberete si koliko želite, ubrano se izvaže i plaćate po cijeni od svega tri kune po kilogramu.", dodaje naš sugovornik sugerirajući da si ponesete nešto u što ćete spremiti jabuke. No, spremni su i za slučaj da nemate - imaju svoje kutije. Veća kutija za 10-ak kg je, a manja za 5kg je", upozorava Stipe čiji se voćnjak prostire nas tim da je Gala na 1,5 ha. Ove godine, otkriva nam, mraz pa hladnoća u svibnju je iznova učinio svoje pa je jabuka nešto sitnija. Sa sitnijim plodom, dodaje, uzgajivači imaju problem u cijeloj Europi. Vremenske neprilike prate voćare već niz godina.", odmah uzvraća voćar dodajući da ga je na ideju pozivanja ljudi u berbu nagnala i činjenica da je u jednom trgovačkom centru vidio danego li je njegova, prodaju zapo kg.Ujedno su i otkupljivači uvjetovali otkup njihovom veličinom od 70 plus mm i to po cijeni, a takve će, kaže, u Hrvatskoj biti možda. Većinom će biti ispod 65 plus mm, a što kod njega ostane nakon berbe -Napominje nam da je to prilika ljudima pokazati I što je sve učinio na planu ruralnog turizma. Kroz natječaj iz Programa ruralnog razvoja uložio je sredstva u opremanje kuće za odmor te izgradnju bazena. Bazen je gotov. Desetak puta se ove godine okupao u njemu, otkrio nam je na upit je li već "".Dakle, od idućeg tjedna put Čeminca i po domaće jabuke. Ili, kako nam je jednom rekao: Dobrodošli na imanje Stipino, mjesto odakle svi odlaze sretni, debeli i nasmijani.