40.000 prvašića

sudionika u prometu

Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa

manjeg kretanja i ljudi i vozila

Stradavanje djece

Počinje škola

Aktivnosti policije prije početka školske godine

Zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu?

Savjeti roditeljima

Savjeti vozačima

Savjeti djeci

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Ilustracija

U prve razrede osnovnih škola na području Hrvatske upisano je oko, a što znači i toliko novih svakodnevnih. Zato će policija u sklopu strateških aktivnostipoduzimat razne aktivnosti, a sve kako bi djeca u prometu bila sigurnija.Ovogodišnje stanje sigurnosti u prometu karakterizira povećanje broja svih pokazatelja, za što je zaslužan gušći promet, povratak stranih turista i aktualna poboljšana epidemiološka situacija. Podsjetimo da je 2020. godina bila COVID-19 godina značajnote smanjenja prometa općenito.Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske već niz godina poduzima brojne preventivno-represivne mjere i provodi aktivnosti, a sve kako bi zaštitili djecu u prometu. Njihovo poznavanje prometnih propisa ima veliku ulogu u povećanju sigurnosti cestovnog prometa, kao i podizanju prometne kulture općenito.Najpoznatija od svih aktivnosti je akcija „Poštujte naše znakove“. Da je ova akcija pokazala svoju punu opravdanost, govori podatak da se broj smrtno stradale i ozlijeđene djece na hrvatskim prometnicama od 1995. godine do sada znatno smanjio.Bez obzira na pozitivne pomake, unatrag deset godina, na hrvatskim prometnim površinama smrtno je stradalo 69 djece, a ozlijeđeno je njih 9481. Smanjenje broja najtežih stradavanja, sigurno je za istaknuti, pogotovo kada je riječ o djeci, ali zabrinjava nešto drugo. Naime, struktura smrtno stradale djece prema svojstvu u kojem su sudjelovala u nesrećama, bitno se promijenila. Prije petnaestak godina djeca su najviše stradavala kao pješaci, a danas najviše stradavaju kao putnici u vozilima.Najgore je da su djeca putnici najčešće u vozilima svojih roditelja ili najbližih osoba, s kojima bi trebala biti i najsigurnija, ali stvarnost je drugačija.Roditelji djecu nepropisno prevoze na prednjim sjedalima, sjede na stražnjim sjedalima nevezana ili se nalaze u neadekvatnim sjedalicama koja ne zadovoljavaju najosnovnije uvjete sigurnosti. To je problem na koji će se, između ostalog, i dalje usmjeravati preventivno i represivno djelovanje policije.Tijekom prošle godine na cestama je smrtno stradalo troje djece, dok je ove godine u istom razdoblju, u uvjetima povećanog i gušćeg prometa, smrtno stradalo šestero djece.Djeca su najčešće stradavala kao putnici u vozilima, što što nažalost govori potvrđuje ranije navedeni zabrinjavajući trend sve većeg broja djece svih uzrasta koja se u vozilima prevoze na neadekvatan način, unatoč današnjem velikom napretku pasivne sigurnosti u automobilima.Zbog svega toga, početkom i ove školske godine 2021./2022., u kojoj je u prve razrede osnovnih škola na području Hrvatske upisano oko 40.000 prvašića, dakle novih svakodnevnih sudionika u prometu, u sklopu strateških aktivnosti Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa i temeljem godišnjih planova rada, policija će poduzeti sljedeće aktivnosti:Policijski službenici su, zajedno s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležnim za promet te poduzećima nadležnim za održavanje prometnica, pregledali prometnice i prometnu signalizaciju u blizini škola te su zahtijevali otklanjanje uočenih nedostataka.Aktivnosti policije za vrijeme provođenja akcije:- tijekom jesenskih mjeseci policijski službenici održati će dvadesetominutna predavanja i razgovor u svim prvim razredima osnovnih škola i upoznavati djecu s temeljnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu,- tijekom održavanja predavanja ili naknadno, policijski službenici će podijeliti prigodni promidžbeni materijal učenicima,policijski službenici će biti nazočni prvom roditeljskom sastanku učenika prvih razreda, kako bi roditeljima u kratkom izlaganju izložili najvažnije poruke o sigurnom sudjelovanju njihove djece u prometu,- tijekom rujna, svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, policijski službenici će pojačano nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zadaća policijskih službenika koji će nadzirati i upravljati prometom, jest omogućiti djeci siguran prijelaz preko kolnika. Također će poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola- tijekom rujna policajci će pojačano mjeriti brzinu na prometnicama u zonama škola i kažnjavati vozače koji ne poštuju ograničenja brzine,također, u vrijeme trajanja akcije u zonama škola raditi će i pripadnici prometne jedinice mladeži. Njihova zadaća je da u vrijeme dolaska i odlaska djece upravljaju prometom pješaka na jednom pješačkom prijelazu u blizini škole. U ostalom vremenu, upozoravat će vozače koji nepropisno parkiraju vozila,u školama u kojima su oformljene, na obilježenim pješačkim prijelazima raditi će i pripadnici školskih prometnih jedinica,policija će samostalno, ali i u suradnji s Inspekcijom cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nadzirati autobuse kojima se organizirano prevoze djeca.- Policijske aktivnosti i način provođenja bit će usklađen s aktualnim epidemiološkim situacijama kako na nacionalnoj, tako i na lokalnim razinama. Isto tako, posjete školama će biti realizirane isključivo u izravnom dogovoru s ravnateljima.- nižeg su rasta, a što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije,- vidno polje im je ograničeno,- zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima,- smanjena im je sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njegove udaljenosti- nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,- često reagiraju nenadano i impulzivno zato što su zaigrani,- nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.- djecu u vozilima prevozite isključivo na propisan način,- nikada, bez obzira koliko se žurili, a u pratnji ste djeteta, ne činite prometne prekršaje,- porazgovarajte s djecom o prometu i ukažete im na potencijalne opasnosti koje im prijete,- ukažite im na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu,- vježbajte sigurno prelaženje kolnika,- objasnite im svrhu pješačkog prijelaza i semafora, kao i razloge zbog kojih ih treba koristiti te ulogu prometnog policajca,- ako je Vaše dijete prvašić, posebnu pozornost posvetite putu u školu, ali putu iz škole,- odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu,- ukažite djetetu na sva opasna mjesta na tom putu,- ispravite dijete u situaciji kada pogriješi, ali i nagradite ako usvoji i primjeni određena prometna pravila,- vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,- ne parkirajte nepropisno u zoni škole,- neka djeca u vozilo ulaze i iz vozila izlaze na nogostup, a ne na kolnik,- u situacijama kada dočekujete dijete pred školom ili kućom, ne činite to na suprotnoj strani ulice,- ako se Vaše dijete kreće u prometu noću ili u uvjetima smanjene vidljivosti, pobrinite se da bude vidljiv, da na sebi ima odjeću i obuću što svjetlijih boja, odnosno kupite mu odjeću, obuću i školsku torbu s ugrađenim reflektirajućim tvarima.- podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,- ne parkirajte nepropisno u zonama škola,- povećajte pozornost u blizini škola,- vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,- poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,- zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste.- za kretanje koristite samo nogostup,- cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – „zebre“,- na mjestima gdje je semafor preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,- obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,- ako vozila neprekidno prolaze, sačekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu.