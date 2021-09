tristotinjak navijača

Utakmica je bila izuzetno zahtjevna. Na početku je bilo vidljivo da su igračice bile malo pod dojmom. No sve u svemu osobno sam vrlo zadovoljan. Djevojke su jako dobro odradile posao, pokazale veliku energiju i volju. Imali smo par šansi prema naprijed koje nismo iskoristili za pobjedu. No, one nam daju nadu da ćemo u idućoj utakmici igrati još bolje. Sada ćemo se dobro odmoriti i idemo na Island pobijediti! Nema zavaravanja, znamo da ženski nogomet na Islandu ima veliku tradiciju, to je danas i pokazao njihov način igranja kroz tehničko-taktičke elemente. Oni su jako dobra i ozbiljna ekipa, tako da će sljedeća utakmica za nas biti jako zahtjevan zadatak, ali idemo u tu utakmicu bez imalo respekta. Idemo igrati kada možemo, kada ne možemo idemo agresivno napasti. Želimo pobijediti, želimo ići dalje, napraviti iskorak, da cijela Hrvatska i naši bližnji budu ponosni na nas

Moram priznati da smo nešto slabije ušli u ovu utakmicu, možda nas je malo stigao pritisak. No, nakon što smo primili gol probudili smo se i krenuli igrati onako kako mi to znamo. Pokazale smo da možemo parirati Islanđankama. Ponosna sam na svoju ekipu, borile smo se, i mislim da je rezultat realan. Na Islandu se bacamo na glavu, nastavljamo s borbenošću, znamo što nosi ta utakmica, tamo više nemamo što za izgubiti

Tekst i foto: Ivana Solar

Pred, na stadionu “Gradski vrt”(ISL) odigrali su svojudruge runde kvalifikacija za grupnu fazu natjecanja UEFA Lige prvakinja. Susret je završio remijem, rezultatom 1 – 1, a utakmicu je obilježio nizOsječanki u drugom poluvremenu koje su uz tek malo sportske sreće mogle za ŽNK Osijek značiti pobjedu.Na samom početku prvog poluvremenu činilo se kako će Islanđanke lako riješiti utakmicu u svoju korist. Igra je mahom kružila ispred vrata Osijeka, pa pogodaku 24. minutikao veliko iznenađenje. No, onda se sve promijenilo. Nogometašice ŽNK-a Osijek, prebacile posjed lopte na svoju stranu, te je ubrzo, već u 31. minuti, pogotkomdošlo do izjednačenja s kojim se otišlo na odmor.Drugo je poluvrijeme počelo i završilo borbenom igrom, alirezultata. Osječankama prilika za odlučiti utakmicu u svoju korist nije manjkalo, a među njima ističe se pokušaj udarca u mrežu Breidablikau 65. minuti i sjajna kombinacija Balić-Lojna-Medić u 77. minuti. Ni, nogometašice s Islanda nisu mirovale, ali nisu ni mogle puno protiv sjajne osječke obrambene crte koju su činileNakon utakmice trener ŽNK-a Osijek,, nije krio optimizam, te je najavio “sve ili ništa” pristup za ogled koji Osječanke za tjedna dana očekuje na Islandu.”, rekao je Budiša.Kapetanica ŽNK-a Osijek,, također je zaključila kako je njena ekipa Breidabliku ozbiljan protivnik.”, rekla je Lojna.Uzvratnu utakmicu s Breidablikom, ŽNK Osijek igra 9. rujna 2021., u Kopavogur (ISL). Ukupni pobjednik nakon dvije odigrane utakmice izborit će nastup u jednoj od četiri skupine UEFA Lige prvakinja i europsku jesen u najelitnijem klupskom natjecanju.Podsjetimo, Osječanke su ulazak u skupinu odpod kapom UEFA-a izborile pobjedom u prvoj rudni natjecanja, kvalifikacijskom turniru održanom u Osijeku od 18. do 21. kolovoza gdje su se izborile za prvo mjesto u skupini, povrh RSC-a Anderlecht, FK Breznica i FC Hayasa.