Studentski centar Osijek

1. rujna 2021

Restorani:

Studentski klub

Kantine:

, sutra,. ponovno otvara svoje restorane, ali i studentski klub.Popis restorana, kantina, ali i njihovo radno vrijeme pogledajte u nastavku:- Restoran Campus: pon - petak od 7 do 21 sat- Restoran Istarska: pon – pet od 8 do 19:30 sati, sub – ned od 11:30 do 19 sati- Restoran Gaudeamus: pon – pet od 11 do 20 sati: pon -pet od 7 do 19 sati, sub od 8 do 13 sati- Kantina EFOS: pon – pet od 7:30 do 16:30 sati, sub od 8 do 13 sati- Kantina Novi dom: pon – pet do 7 do 21 sat, sub od 8 do 13 sati- Kantina IGK: pon – pet do 7 do 21 sat, sub od 8 do 13 sati- Kantina FFOS: pon – pet od 7 do 19:30, sub od 8 do 13 sati- Kantina Matematika: Pon – pet od 7:30 do 15 sati