Tekst i foto: IK Javor

Zadnji vikend u kolovozu ekipaje sudjelovala na međunarodnoj aktivnosti u. Nana Boračkom jezeru i natjecanju "" o organizaciji Saveza izviđača Grada Zenica naša ekipa osječkih javorovaca osvojila je" Bosanski kotlić na slavonski način”.Tijekom ljetnog razdoblja organizirali su nekoliko izviđačkih kamova, izleta i radionica u sklopu projekta "". Izviđači i ostali mladi koji su se pridružili kampirali su kod Batine, na jezeru Jošava te na vrhu Martinšćek. Održali su nekoliko radionica „“. Sudionici su na(hrvatski, engleski, francuski, talijanski, njemački) izgovarali osnovne riječi za sporazumijevanje ali i usmjerene ka očuvanju prirode. Krajem ljeta započeli su jednu od aktivnosti usmjerno poduzetnicima „“.Ljeto su započeli izletom „“. Sunčanu nedjelju (20.6.) izviđači klubai svi ostali zainteresirani, proveli su obilazeći nekoliko mjesta u okolici Osijeka s ciljem promocije izviđaštva u mjestima gdje istoga nema. Obišli su. Radionice na temu štetnosti pušenja započele su razbijanjem mitova o pušenju te zanimljivim kvizom, a nastavile se idejama kako cigaretama reći ne. Edukaciju mladih o štetnosti pušenja osječki javorovci dugi niz godina realiziraju u suradnji sTijekom ljetnih mjeseci dva puta su organiziraliIZVIĐAČ DARUJE KRV (DDK 27.6. i 21.7.).No, najveća ljetna aktivnost je bila izviđačko logorovanje ili bolje rečeno pohod, jer su ove godine bili na dva mjesta i tijekom logorovanja dodatno organizirali nekoliko izleta.Više odprovelo je 12 dana ljeta na izviđačkom logorovanju. Ove godine Javorovci su organizirali logorovanje naziva "". Dan prije sudionika stigli su konačari. Prvih šest dana izviđači su boravili u šatorima na proplanku u Donjem Velemeriću, mjestu u blizini Karlovca, grada na četiri rijeke. Kupanje na Korani je bilo neizostavni dio skoro svakoga dana, a izviđači su se učili brinuti o sebi, svom životnom prostoru te kako isti i urediti. Od prirodnih materijala koje su pronalazili u šumi, sudionici su izrađivali police, stolce, natpise, znakove, vješalice za odjeću i ostale potrebne patente za svoje šatore. Svakoga jutra pri buđenju bavili smo se razgibavanjem za dobar početak dana, a onda je slijedila osobna higijena te pregled šatora i kreveta. Briga o svom životnom prostoru i njegovoj urednosti jako nam je bitna stvar pa su sudionici svakoga dana bili ocijenjeni koliko su njihov krevet, pod i polica uredni te je na kraju logorovanja za najurednijeg izviđača/planinku proglašena, s prosječnom ocjenom 9,36 (od 10), kaže jedan od programskih voditelja. Tijekom boravka u Donjem Velemeriću, posjetili su grad Karlovac i slatkovodni akvarij, igrali razne sportske i društvene igre, imali kreativne radionice i mnoštvo drugih zanimacija. Ono što bi istaknula vođa logorovanjasu dnevna dežurstva u kampu gdje je zadatak dežurnih pomoći u kuhinji pri pripremi obroka, redovno održavanje higijene toaleta i tuševa, sakupljanje drva za logorsku vatru te čuvanje kampa i zastave te održavanje vatre tijekom noći. Izviđači vole dobiti zadatak, biti za nešto odgovorni i to dobro odraditi. Mi im to omogućimo. Monika nadodaje kako je njoj pak najveća sreća čuti predivne pjesme uz zvuke gitare uz pucketanje logorske vatrice. Nakon šumske avanture, Javorovci su se zaputili na more te usput posjetili Pećinski park Grabovača, a dolaskom u Omiš, odmah je uslijedilo kupanje.su izviđači pomoću karte i uz razne zadatke obišli znamenitosti grada, a imali su priliku obići i okolicu. Brodom su se vozili u kanjonu Cetine te posjetili izletište Radmanove Mlinice. Na istoj rijeci bili na raftingu. Također, katamaran je izviđače odvezao na izlet na Brač, gdje su uživali na čistom moru. Odbojka na pijesku, razne kreativne radionice, izrada filtera za vodu, samo su neke od mnoštva stvari koje su izviđači iskusili i naučili.Sudionici logorovanja, po njihovoj želji, imali su priliku polagati i razna vještarstva, pa su neki osvojili(prenositelja poruke) koji se smatra najjačim vještarstvom jer se djeca i mladi odluče šutjeti, gladovati, biti sami u prirodi po 6, 12 ili 24 sata, ovisno o dobi, a i sakriti i pamtiti poruku. Naravno, svi su oni pod našim nadzorom i čuvamo ih kao kapi vode na dlanu ističe Luka Bujak, programski voditelj i zamjenik vođe logorovanja. Cetina je bila peta rijeka njihove avanture no na povratku kući, stalo se i na šestu - Krku. Nacionalni park Krka bila je zadnja postaja Javorovaca gdje su izrazito uživali u predivnoj prirodi i šumu Skradinskog Buka.Poklići naši izviđačkih jata i patrola na logorovanju bili su:Nakon logorovanja i analize vodstva te povratne informacije iz evaluacijskog upitnika mogli smo zaključiti da je svim sudionicima ali i volonterima bilo izuzetno lijepo, zabavno i poučno.A cilj je bio osigurati(sve s prvim slovima naših 5 rijeka). Iako ljeto još nije kalendarski završilo, mi volonteri iz IK Javor Osijek već naveliko pripremaju jesensku izviđačku ponudu novih radionica, susreta, izleta, natjecanja i zabavno edukativnih druženja.Osječki javorovci pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže sredinom rujna kada ponovno krenu redovne tjedne izviđačke aktivnosti, što će sve biti pravodobno objavljeno na web stranici udrugei na društvenim mrežama.