objavilo jeu školskoj godini 2021./2022. provodi se na području čitaveod l. kolovoza 2021. do 31. srpnja 2022. godine.U okviru Školske shemeponudit će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u nastavne dane tijekom školske godine.ponudit će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, aučenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.Cilj projekta je povećanje, smanjenje unosa hrane s visokim sadržajemu svakodnevnoj prehrani učenika, podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda te edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.U školskoj godini 2020./2021. u Školskoj shemi sudjelovale sus 49 dobavljača i 289.686 učenika te je za njihovu prehranu utrošenoteS obzirom na to da se iznos prava na potporu izračunava na temelju broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2021. godine, Ministarstvo poljoprivrede podsjeća osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2021./2022. da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici.Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvorengodine. Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2021./2022.