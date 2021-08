Zemlja vina

Slavonija i Baranja imaju izrazito visoke resurse za razvoj vinskog turizma, područje je to s najviše zasađenih vinograda u cijeloj Hrvatskoj. Još jedan važan raritet koji nude Slavonije i Baranja jest prisutnost povijesnih, starih “plemićkih” vinarija, od Iloka, preko Belja, Erduta, Đakova, Feričanaca, pa sve do Kutjeva

Ivana Jurić

Kao nositelj projekta, kroz brojne aktivnosti usmjerit će se na razvoj i kvalitetnije pozicioniranje Graševine kao jedne od najvažnijih vinskih kultivara Hrvatske. S tim ciljem, radimo i na izradi specifikacije zaštićene zemljopisne oznake za vinorodno područje Slavonije i Hrvatskog Podunavlja, odnosno vina proizvedena od Graševine. Graševina je, uz Malvaziju istarsku i Plavac mali crni, zasigurno perjanica vinske ponude Hrvatske, a upravo na ovom području daje svoje najbolje rezultate

Darja Sokolić

Male obiteljske vinarije

podižu razinu

Enologija i gastronomija naši su snažni turistički aduti koji uz prirodne ljepote privlače turiste koji uživaju u autohtonoj hrani i izvrsnim vinima. Vina naša četiri vinogorja nadaleko su poznata u svijetu, a ne prođe godina da netko od vinara s područja Osječko-baranjske županije ne osvoji neku od prestižnih svjetskih nagrada poput Decantera. Prostora za napredak, osobito u promotivnom smislu ima puno, a upravo iskustva iz Villányja govore o tome u kojem smjeru se dugoročno može razvijati vinski turizam

Ivan Anušić

Kada spomenemo Hrvatsku, svi uglavnom misle na more. No Hrvatska ima iznimno lijep kontinent, koji smo s radošću otkrivali posljednjih nekoliko dana. Otkrili smo drugi dio Hrvatske, sjeveroistok. Putovali smo predivnim krajolicima uz Dunav i uživali u prekrasnim vidicima, povijesnim znamenitostima, vinogradima i naravno vinu. Dojmila me se priroda i mislim da je posebna avantura vinski istok Hrvatske upoznati biciklom

Anne-Wies van Oosten

Sigurno ću obje destinacije koje smo posjetili preporučiti kao jedinstvenu turističku destinaciju. Oduševljena sam onim što smo vidjeli, od prekrasnih pejzaža do izvrsnih vina i posebno zanimljive gastronomije. Sličnost između naše dvije zemlje se ogleda kroz proizvodnju graševine i moram naglasiti kako je hrvatska graševina izvrsna i drago mi je da ćete ju kroz ovaj projekt snažnije brandirati

Eszter Borbely

Tekst: OBZ.hr

Foto: Marko Banić/TZ OBŽ

” novi jekoji spaja dvije važne vinske regije u jedinstven doživljaj.Prvo putovanje u „Zemlju vina“ koja veže hrvatskute mađarskidogodilo se prošli tjedan, a članovi ekspedicije koja se sastojala odotkrivali su tijekom pet dana diokoji nudi nova destinacija vinskog turizma. Putovanje koje je organiziralau suradnji s vinarima iz Villánya jedna je od aktivnosti EU projekta "". Nositelj mu je, a partneri su. Projekt se bavi razvojem vinskog i gastronomskog turizma na području dijela hrvatskog Podunavlja te dijela mađarske Baranje, kao i pozicioniranjem destinacije na vinskom i turističkom tržištu. Projekt je vrijedan ukupnoi financiran je kroz Interreg Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014.-2020..Turistička zajednica Osječko-baranjske županije zadužena za razvoj, dok se Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu koja je nositelj projekta, bavikao jedne od najvažnijih vinskih sorti Hrvatske. Partneri iz Villánya bave s druge strane dodatnom promocijom svoje najvažnije sorte –. Projekt je važan jer povezuje jednu od najposjećenijih vinskih regija u Mađarskoj - Villány i vinogorja Baranja i Erdut te ima za cilj promociju prekogranične regije kako na regionalnom tako i međunarodnom tržištu.– rekla je, direktorica županijske TZ. Promociji Zemlje vina zasigurno će doprinijeti i aktivnosti koje na vinskom planu provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.– rekla je, ravnateljica HAPIH-a koji je nositelj ovog projekta.sve višekvalitete vina posljednjih godina te mijenjaju percepciju Slavonije i Baranje. Posebno su turistički atraktivni, dodaje, surduci i gatori koje nudi Baranja te s druge strane vizure vinograda uz Dunav u Erdutu. No, najvažniji je u priči vinskog turizma, ističe, jako dobar bazičan proizvod, a to je vino, u koje se dosta ulagalo.– poručuje župan. Stvaranjem nove destinacije, te višednevnim boravkom u hrvatskoj i mađarskoj vinskoj regiji oduševljeni su i polaznici studijskog putovanja., nizozemska novinarka.Stvaranjem zajedničke vinske priče s Villányem, možemo proširiti turističku ponudu, pa će gosti koji kod nas ostaju dva ili tri dana, produžiti svoj boravak, a otići na jednodnevni izlet u 45 minuta udaljen Villány ili obratno.– poručila jeiz Mađarske.Kroz ovaj projekt planirano je stvaranje baze podataka, kao i izrada mobilne aplikacije o vinskoturističkoj ponudi u prekograničnom području. U rasporedu je i organizacija velike međunarodne konferencije na temu graševine i razvoja vinskog turizma u Osijeku, uz obilazak Baranje i Erduta, kao i izrada pravilnika za brandiranje i plasman graševine za Slavoniju i Podunavlje. Zajednička vinsko-turistička ponuda prezentirat će se, nadalje, na specijaliziranim sajmovima u Budimpešti, Zagrebu, Beogradu, Beču, Sarajevu i Düsseldorfu. Organizirat će se i umjetnička kolonija u Baranji i Erdutu koja se oslanja na vino, a nedavno je na Večeri vina i umjetnosti u Osijeku predstavljanje i nova mobilna vinska kušaonica.