Tmurno, hladno i kišno vrijeme

umjereno i pretežno oblačno

18°C

15°C

pretežno oblačno vrijeme

16°C

Tekst i foto: Osijek031.com

se nastavlja i za vikend. Danas će prevladavati, povremeno s kišom, osobito na istoku. Dnevna temperatura doZa sutra prognostičari najavljuju još nižu temperaturu zraka. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar i kišu, dnevna temperatura doNedjelja nam donosi. U poslijepodnevnim satima uz kišu i temperaturu do. Puhat će slab do umjeren zapadni vjetar.