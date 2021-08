RCK ELPROS

Tekst: Osijek031.com

Foto: rck.elpros.net

U sklopu projekta, radovi na izgradnjiu Istarskoj ulici i adaptaciji postojećih prostorija uPodsjetimo, projekt ukupne vrijednostiu potpunosti je financiran europskim sredstvima iz dva fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj te Europskog socijalnog fonda.Vrijednost samih infrastrukturnih radova iznosi. Na novo izgrađenoj zgradi postavljen je, završeni su, te trenutno traju unutarnji radovi. U tijeku je faza ugradnje, a uskoro kreće i uređenje. Tijekom ljetnih praznika obavljaju sei na postojećim prostorima škole dok bi spajanje nove i stare zgrade u prizemlju trebalo biti dovršeno do početka iduće školske godine.Nakon izvođenja radova slijedivelike 2200 četvornih metara modernom specijaliziranom opremom, inovativnim tehnologijama te opremom za rad učenika s poteškoćama. Dogradnjom škole osigurat će se prostori za projektno-istraživačku nastavu i laboratorijske vježbe, kao i smještajni kapaciteti za 20-ak gostujućih učenika, profesora i predavača.Radovi na novom objektu trebali bi završiti u, a potom slijedi drugi dio projekta vrijedan, a to je jačanje ljudskihnastavnika te izrada. Razvit će se novi programi usavršavanja formalnog i neformalnog oblika obrazovanja i osposobljavanja odraslih, rada s darovitom djecom te s osobama s teškoćama. To uključuje i usavršavanje redovnih programa, izradu kurikuluma, razvoj programa robotike i izbornog programa automatizacije.U okviru projekta predviđene su brojne, a pojačat će se i suradnja s poslodavcima te će se stalno pratiti njihove potrebe za specifičnim znanjima i vještinama. To uključuje, između ostalog, odlazak nastavnika na praksu kod poslodavaca.Cilj projekta je unaprjeđenje infrastrukturekao regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.