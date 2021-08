završetak ljeta

Osječkoj ljetnoj noći

lošeg vremena i kiše

zadnji dan kolovoza

utorak 31. kolovoza 2021.

Promenadom

još bogatija ponuda

Muzejom likovnih umjetnosti

Čarobna šuma

Adolfu Waldingeru

[Program]

od 19:00 do 23:00 sata -

od 19:00 do 23:00 sata -

od 20:00 do 21:00 sat

od 17:00 do 18:00 sati

Grad Osijek i Turistička zajednica grada Osijeka

dobrih vibracija

Zadnji vikend u kolovozu Osječani već tradicionalno obilježavaju simboličanna trećoj. Ove godine zbog najaveza petak i subotu, odlučili smo se Osječku ljetnu noć preseliti sa zadnjeg vikenda na, kako bi ipak ispratili ovaj mjesec pod vedrim nebom.Stoga, pozivamo sve ljubitelje Osječkih ljetni noći da ugodine prošeću Osijekom, posebno našomjer će ih tamo dočekatilokalnih obrtnika i mini sajam osječkih vinara uz poznate i ugodne glazbene zvuke iz osamdesetih.Za najmlađe, u suradnji s, organizirana je kreativna radionica pod nazivomposvećena poznatom osječkom slikaru iz sredine 19. stoljeća. Djeca će imati priliku okušati se u tehnici crtanja tušem te upoznati s pojmom pejzaža i tako stvoriti jednu zajedničku čarobnu šumu.Naši vrhunski turistički vodiči do sada su vam prenijeli priče o slavnim i zaslužnim stanovnicima grada, a ovog puta dođite i poslušajte manje i više poznate osječke legende. Pronađite ih na glavnom trgu dr. Ante Starčevića.Mini sajam osječkih vinara [Lokacija: Šetalište kardinala Franje Šepera, spust kod mosta]Uz samu Promenadu pronađite zanimljive vinske kućice i kušajte vina poznatih osječkih vinara te predahnite od šetnje u blizini romantičnog Secesijskog zdenca.Prigodna prodaja obrtnika [Lokacija: Šetalište kardinala Franje Šepera]Osječka ljetna noć i ovog će puta obogatiti Promenadu ponudom lokalnih obrtnika koji će predstaviti svoje domaće i raznovrsne te unikatne proizvode. Šetnja i razgledavanje bit će popraćeni dobrom glazbenom atmosferom.- Turističke priče [Lokacija: Trg. A. Starčevića]Na glavnom osječkom trgu dočekat će vas vrhunski vodiči sa zanimljiv legendama grada Osijeka. Dopustite da vas na trenutak vrate u misterioznu prošlost. Kao i do sada, priče će započinjati svakih 15 minuta te na taj način svi zainteresirani posjetitelji mogu bez žurbe obići sve naše vodiče i poslušati zanimljive priče koje su im pripremili.- Kreativna dječja radionica Čarobna šuma [Lokacija: Dvorište Muzeja likovnih umjetnosti, Europska avenija 9]pobrinuli su se da treća i posljednja Osječka ljetna noć bude i najzanimljivija do sada, u duhu širenjakoje nas prate ovog ljeta. Zato idućeg tjedna budite dio energičnog ritma grada i ispratite posljednje dane kolovoza u stilu!