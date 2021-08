Jeste li spremni za novu avanturu, novu dimenziju zabave u Osijeku

[Nagradno darivanje]

proslavu rođendana, dnevni najam kuće s bazenom

[Sponzorirani članak]

jes onima s kojima želite podijeliti lijepe trenutke. Možete proslavitii slične obiteljske proslave ili organiziratiili jednostavno seParty kuća, party house Ranch, na mirnoj je lokaciji prilazu grada Osijeka, u ulici(Tenjska cesta). U osnovi je riječ opokrenutom još sredinom prošlog stoljeća i predstavljau sjeni 80-godišnjih oraha gdje je ljeti uvijek nekoliko stupnjeva ugodnije uz stalni povjetarac.Party kuća, Party house Ranch je projekt nastao kao težnja za pokretanjemu Osijeku.su osnove poslovanja objekta.Moguć jeuz vlastito piće i hranu ili najam prostora uz naše pakete pića i preporuku usluge catering poduzeća, restorana i slično. Prostor seza sve vrste prigoda prema dogovoru te je moguć dnevni najam ili dnevni najam s noćenjem.Ljudi se opuštaju na različite načine – nekom je potreban, a nekomdo jutarnjih sati – što god odabrali, odlučili Party house Ranch vam svojim okruženjem može omogućiti željene trenutke.Kuća se nalazi na posjedu odi opremljena je(hladnjaci, rasvjeta, bluetooth zvučnici, brzi internet) tei posebnom atrakcijom -Oprema mehaničkog rodeo bika za zabavu uključuje jastuk promjera 8 metara s pripadajućim sigurnosnom opremom te je raspoloživ tijekom suhog vremena.Party house Ranch je opremljen is rešetkama i osiguranim drvetom za potpalu uz mogućnost korištenja peke, tronošca s plinskom tamburom i velikog kotlića. Postavljeni su iza piće i hranu, zatvorena prostorija za objed te veliki stol na otvorenom za 20 osoba uz mogućnost dodatnih pivskih setova, stolova i klupa za veći broj, do 50 osoba.se može prenamijeniti u odbojkaško igralište ili igralište za badminton ili prostor za zabavu. Osimu dvorištu je postavljen i koš za košarku.promjera 6 metara i 20m3 vode redovito je održavan s ugrađenim novim, suvremenim filterima te vrtnim tušom s toplom vodom iz solarnih grijača.U Party house Ranch možete se zabavljati. Ono što je najbitnije nema susjeda te vi sami birate ljude s kojima ćete se okružiti i proslaviti važan trenutak u životu sa stilom.Gostima je na raspolaganju, a objekt se nalazi neposredno uzte 500m od benzinske postaje s trgovinom otvorenom 0-24h.Cjelokupan prostor Party house Rancha se svakodnevnona način i sredstvima sukladno napucima. Nakon svakog korištenja kuće, opreme ili bazena slijediuzna tjednoj bazi.Sigurnost gostiju je najviši prioritet stoga su sve opreme i igrališta opremljene odgovarajućim uputama za korištenje i sigurnosnom opremom. Svi gosti imaju pravo na sigurnost koja nije samo niz pravila nego i leži u načinu ponašanja i odnosa prema prijateljima, gostima i opremi.Više o ponudi s cijenama pročitajte na internetskoj stranici Partyranch.com.hr Mobitel:iliEmail:Web.: Partyranch.com.hr Adresa: Josipa Reihl Kira 159, 31000 OsijekPortal Osijek031 darujetijekom tjedna. Nagrada se može iskoristiti bilo koji slobodan dan tijekom tjedna (pon-čet) u sljedećih 12 mjeseci. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici