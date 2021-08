Klinički bolnički centar

mi smo kao bolnica od 27. prosinca 2020. počeli s cijepljenjem zaposlenika i osigurali smo cjepivo za sve koji se žele cijepiti, kao i zaštitnu opremu za rad s pacijentima, a sve u svrhu maksimalne zaštite i zaposlenika i pacijenata. Stoga smatramo da je u redu informirati zaposlenike da poslodavac polaže pravo tražiti eventualnu naknadu štete od zaposlenika, naravno ako se sudskim putem dokaže da se nije pridržavao svih propisanih mjera zaštite te na taj način uzrokovao štetu poslodavcu. Važno je naglasiti da nikoga od zaposlenika ne silimo na cijepljenje, ali dužnost nam je upozoriti ih na odgovorno ponašanje i ono što se eventualno može dogoditi.

Osječki jeuputio dopis svojim djelatnicima u kojem stoji da bi, ako semogli za to novčano odgovarati .U priopćenju naglašavaju da nikoga od zaposlenika. Podsjećaju da je u Hrvatskoj podnesen i, te da još jednom upozoravaju zaposlenike na, kao i da ih informiraju o tome što se događa, pa i o potencijalnim rizicima ako do takve situacije dođe.Naime, dodaju, "Dopis je napisan nakon prvog zahtjeva za odštetu, i to u KBC-u Zagreb u kojem je obitelj pokojnetražila nagodbu s bolnicom. Smatraju kako je u bolnicu došla, oboljela i naposljetku umrla. Tražili suodštete, no bolnica je nagodbu odbila jer tvrde kako nema dokaza da se zarazila u bolnici. Još se ne zna hoće li obitelj podići tužbu.