Slika uspješnog Osijeka širi se Hrvatskom! Iskoristimo to kao poziv svima da dođu u naš grad koji spaja urbano i ruralno, digitalno i tradicionalno, odgovorno i opušteno …

Ivan Radić

problema s komarcima

mladih i gospodarskog

pozitivnih promjena

Gospodarski centar

66,5 milijuna kuna

Gospodarske zone Nemetin

podvožnjaka na Čepinskoj

93 mil. kuna

Copacabane

20 koncerata

Pannonian Challenge, Osječko ljeto kulture, Osječke ljetne noći

baby boomu

dobrih gospodarskih pokazatelja

nedostaje slobodnih mjesta

160 djece

stipendira izvrsnost

109 najuspješnijih

109 djece u potrebi

101 pomoćnika u nastavi

teška sezona

104 tretmana

36 tretmana

Grad na Dravi ne mora se bojati budućnosti

Tekst i foto: Osijek031.com

“, izjavio je gradonačelnik Osijekau prilogu u emisiji „ RTL danas “.Iako se Osijek u ostatku Hrvatske često percipirao kao grad slučaj, zbog, velikog broja iseljavanjazaopstajanja, u posljednje vrijeme primjećuje se kako stvari ipak idu na bolje, sve više ljudi se vraća u grad na Dravi i počeli su puhati neki novi vjetrovi.To je potvrdio i Radić objasnivši to time da je Osijek prepoznat kao grad, grad potencijala grad budućnosti. Bolja je gospodarska slika grada kao i društvena slika grada, za što su zaslužni brojni projekti koji su u pripremi ili se već provode:u suradnji sa Županijom vrijedan, proširenjegdje će uskoro biti prodana i posljednja parcela, od infrastrukturnih projekata započinje realizacijavrijedna, a tu je i obnovagdje je uz obalu nasut pijesak, postavljeni su sportski tereni, a kupačima su dostupne besplatne ležaljke i suncobrani.Brojna su i društvena događanja s više ododržanih ovoga ljeta uz poštivanje svih propisanih mjera; tu su tradicionalne manifestacijete niz drugih projekata kojih je sve više i taj će se trend nastaviti.Govoreći o svojevrsnomu Osijeku, Radić je istaknuo kako je i to posljedica. Doduše, u Osijeku kroničnou vrtićima jer svake godine okoostane ispod crte. Nova gradska uprava pokušat će još ove godine riješiti da sva djeca budu upisana u vrtić, a riješena je i projektna dokumentacija za izgradnju novog vrtića.Grad takođertako što je nagradioosječkih maturanata jednokratnom pomoći u iznosu od 1000 kuna. Osim toga,iz osječkih osnovnih škola dobit ćeŠto se neizbježne teme o komarcima tiče, Radić je priznao kako je bilaove godine jer je bila poplavna godina s dvije najezde komaraca. Do današnjeg dana provedena sušto je velik skok u odnosu na prošlu godinu kada je bilo. Iduće godine zajedno sa Županijom osnovat će se posebna ustanova i ranije će se krenuti u tretiranje komaraca, već u ožujku ili travnju.Na kraju razgovora Radić je pozvao sve goste da dođu u Osijek doživjeti spoj urbanog i ruralnog, digitalnog i tradicionalnog, opuštenog i odgovornog uz poruku: „“.