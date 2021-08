Dragan Vulin

Krvopije – Luku Vargu, Luku Ćuraka, Gabrijela Flanjaka i Tina Grujića

Sportskih igara mladih u uličnoj košarci

više od tisuću mladih sportaša

Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine

Splitu

Vrijednosnica Osijek

jakoj konkurenciji

zlatne medalje

Davor Ćurak

Nedjeljko Matić

Pronijeli ste ime grada Osijeka i učinili nas sve ponosnima. Ovo je veliki uspjeh, s obzirom na to da je na Igrama bilo više od tisuću natjecatelja, a nije bilo lako stići ni do same završnice. I u godinama koje dolaze očekujemo puno od vas, imamo se čemu nadati i vjerujemo da će Vrijednosnice Osijek postizati još bolje rezultate kada vi dođete u seniorsku kategoriju. Čestitke i zahvale vama, vašim trenerima i roditeljima

Luka Ćurak

Kengura

Klike

Zokijeve momke

tri zlata i jedno srebro

Međunarodnim igrama

Tekst i foto: Osijek.hr

Zamjenik gradonačelnika Osijekaprimio je danas osječke– pobjednike međunarodne završniceZavršnica na kojoj se u deset sportova natjecaloizodržala se uod 18. do 20. kolovoza 2021. godine. Mladi košarkašiigrali su us najboljim ekipama iz BIH i Srbije te nakon iznimno teških i zahtjevnih utakmica osvojilii titulu najboljih.Time su nastavili niz uspjeha kojima se može pohvaliti rijetko koja ekipa, zadovoljstvo nisu krili ni njihovi voditeljii trener, a čestitke im je uputio i osječki dogradonačelnik Dragan Vulin.– poručio je zamjenik Vulin.Kapetan ekipepojasnio je kako su u prvome susretu protiviz Srebrenice ostvarili pobjedu a izgubili odiz Arilje, te se kao drugi u skupini plasirali u polufinale gdje su svladaliiz Trebinja. U finalu su snage ponovno odmjerili s Klikom, no ovoga su puta dobili utakmicu rezultatom 17:12 te se popeli na tron.Podsjetimo kako Krvopije u istome sastavu nastupaju na Igrama od 2018. godine i do danas su u Osijek donijeli. Srebro su osvojili i naodržanim u Sarajevu prošle godine, a impresivan uspjeh ostvarili su osvajanjem međunarodnoga zlata. Nedavno su sva četvorica dobila i rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji sportaša pa su stekli status vrsnih sportaša Hrvatske IV. kategorije.