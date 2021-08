Bistrinačkoj plaži

4. Bistrigin – Prvenstvo Panonije u piciginu

odgađalo

nije pandemija

vodostaj Drave

ljepotom

Matija Alošinac, Nikola Abramić, Slobodan Mikolić i Matija Ivoš

Oštri Gang

Ivan Orešković i Josipa Glavurdić

Tekst i foto: Udruga Karašicka Republika

U subotu, 21. kolovoza 2021. napored Belišća, iz šestog pokušaja, održan jeČak pet putase Prvenstvo Panonije u piciginu, popularni Bistrigin koji se konačno održao u subotu 21. kolovoza. K tome razlog, što bi mnogi rekli na prvu, većkoji je i dan prije do te mjere oscilirao da plaže uopće nije bilo! No kako to obično bude u filmovima, Drava je pala pola metra i Bistrinačka plaža mogla se opružiti svom svojomsavršenog omjera pijeska i plićaka za ovaj tradicionalni bistrinački sport.Na turnir se prijavilo 6 ekipa iz Bistrinaca, Belišća i Valpova, a kao i svake godine do sada opet je pobijedila domaća ekipa Piciganaca u sastavu, ujedno i najbolji igrač turnira. Drugoplasirani su bili Piciganci za sirotinju, a trećeplasirani. Sudačka dvojkapromatrala je atraktivnost, tehniku i izdržljivost igrača kroz sedam minute igre ocjenjujući broj dodavanja loptice, intenzitet igre, ekstra poteze (noga, glava, bacanje i akrobacije) te opći dojam. Za iće, piće i mjuzu kao i uvijek bio je zadužen šljakeraj udruge Karašicka Republika.I ovaj Bistrigin je pokazao kako se rijeke i riječne plaže trebaju češće koristiti u raznim aktivnostima lokalne zajednice, posebice u turističkom smislu kako bi se pokazalo da i Slavonci svoje plaže za trku (picigin) imaju!