[Sponzorirani članak]

Posjetitelji svake godinenajavu jednog odu gradu jer su uvijek bili privučenii posebnom ponudom omiljenih piva, a sve to je začinjenoi drugim zanimljivim programima za sve posjetitelje.Nakon prošlogodišnje pauze, ove godine, diljem Hrvatske poznata i jako dobro prihvaćena manifestacija „“ vraća se u Osijek, na lijevu obalu Drave. S obzirom nasvih ljubitelja piva organizator će još jednom osigurati dobar provod, odlične izvođače i gastronomsku ponudu kroz sva tri dana druženja uz Dani prvog hrvatskog piva 2021. “ održat će se, a dobru svirku osigurat će nam uSva tri dana prije glavnih izvođača, zagrijavat će nasSvima je poznato da je Osječka pivovara najstarija pivovara u Hrvatskoj i da je od 17 st. čuvar tradicionalnog načina proizvodnje piva te da je receptura svih piva originalna i posebna.Jednako tako i sam recept za organizaciju ove prepoznatljivese iz godine u godinu ne mijenja.uz „“ jedan je od zaštitnih znakova grada Osijeka. Ovaj pivski festival s vremenom je postao poznat i kao „“ koji su ranijih godina kraj ljeta činili posebnim i puno bogatijim kada govorimo o zabavnoj ponudi u gradu.Ova godina je kao i prošla, nažalost, izuzetno izazovna kod organizacije ovakvih manifestacija, stoga je organizator zajedničkim naporima i radom svih uključenih u organizaciju uspio u rekordno kratkom roku pripremiti još jednu zabavu na lijevoj obali Drave, za sve one koji su čekali ovo događanje.Vesela manifestacija „“ svake godine do sada okupljala je do, te je imala stalnu tendenciju rasta, no ovu godinu organizator je morao ograničiti broj mjesta na, a uz pridržavanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi, moli sve posjetitelje da budu odgovorni.Kako bismo spriječili prijenos bolesti COVID-19 među okupljenima, za sve posjetitelje koji u Danima prvog hrvatskog piva žele uživati, pripremili smo posebnu lokaciju za provođenje. Trošak testiranja u iznosu odsnose posjetitelji, a valjanost testa je 48h.Kako bi posjetitelji bili što zadovoljniji, cijena ulaza ove godine je umanjena za 10,00kn i iznosite na taj način izlazimo u susret posjetiteljima koji će raditi testiranje.Veselimo se puno boljim danima koje ćemo provesti s Vama.Vidimo se u Osijeku, na lijevoj obali Drave.