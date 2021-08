ŽNK Osijeka

Igor Budiša

Čestitam svojim igračicama. Danas smo pokazali jedan viši nivo igre, djevojke su uistinu igrale izvan svojih dosadašnjih granica. Ja sam čvrsto vjerovao da možemo proći obje utakmice na turniru. Obje smo utakmice igrali prema naprijed, išli na to da kontroliramo igru, željeli pobjedu, a vjerujem da je pomoglo što smo igrali kod kuće, u svojoj Slavoniji, s malo inata. Sada ćemo se dobro regenerirati i onda slijede pripreme za ono što nam dolazi

Izabela Lojna

Puno je bilo pobjeda, ali mislim da mi je ovo najslađa. Još sam pod dojmom. Dvije godine nismo igrale Ligu prvaka, i sada kada smo ju ponovno izborile velika se sreća što smo prošli dalje. Od početka turnira, nama je cilj bio svakako pobijediti prvu utakmicu, a mogućnost prolaska u drugi krug bio je samo motiv više za bolji, kvalitetniji i profesionalniji rad. Presretna sam i ponosna na svoju ekipu. Idemo dalje, želimo Europi pokazati što možemo i znamo

Tekst i foto: Ivana Solar

Pobjedom nogometašicanad suparnicima izzavršen jekoji se od 18. do 21. kolovoza održao u gradu na Dravi. Osječanke su zasluženo izbile na čelo skupine, te će se već danas (nedjelja, 22. kolovoza) naći u ždrijebu za drugu rudnu ovog elitnog natjecanja.Utakmica je bila “”. Prvo poluvrijeme prošlo je obilježeno pritiskom Osijeka i nizom odličnih prilika za zgoditak koje nisu do kraja realizirane, a najbliže golu bila jeu 12. minuti iz slobodnog udarca. Nije manjkalo ni drame – u 28. minutisrušio je siloviti udarac lopte. Osječanke su igrale nekoliko minuta s igračicom manje, no Bulut se nakon liječničke intervencije ipak vratila na travnjak. Na poluvrijeme se potom otišlo s rezultatom 0:0.U drugom dijelu nastavile su se nizati prilike Osječanki. Najprije, a potom. Da bi u 54. minuti, na opće oduševljenje navijača u Gradskom vrtu, gol Belgijkama konačno za 0:1 zabila kapetanica Osijeka,. Potom je u 60. minutu za prvaka Belgije zaprijetila, ali nije bilo promjene rezultata. Andrlecht je do kraja utakmice pokušavao na sve način doći do izjednačenja i eventualnih produžetaka, a Osijek do komotnije gol razlike. No i jedni i drugi bez uspjeha. Sutkinja je svirala kraj u 94. minuti kada je započelo slavlje osječkih nogometašica koje su izborile nastavak svog europskog puta!Trener ŽNK Osijeka,, nije krio zadovoljstvo.”, rekao je Budiša.Osmijeh s lica po završetku utakmice nije skidala ni kapetanica,”, poručila je Lojna.Podsjetimo. Prvi dan turnira, 18. kolovoza RSC Anderlecht (BEL) s 3:0 pobijedio je FC Hayasu (ARM), a ŽNK Osijek slavio je nad FK Breznicom s velikih 5:0 čime su se nogometašice Osijeka i Anderlecht našle u finalu kvalifikacijskog turnira. Prethodno finalnoj utakmici, FK Breznica i FC Hayasa igrali su utakmicu za 3. mjesto u kojoj je rezultatom 3:2 slavila Breznica. Dva gola za Hayasu, u 26. i 65. minuti zabila je, a za djevojke iz Crne Gore u 44. minuti, u 48. minuti, a u 84. minuti