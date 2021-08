Olimpijskih igara u Tokiju

Nakongdje jeimao premijeru kao olimpijska disciplina te nakon što je prošlog tjedna u Osijeku održano 22. izdanje Pannonian Challengea , iako se dojmovi još nisu ni slegnuli,su se već preselili u. Upravo je ujučer održano posljednje ovogodišnje izdanje. Ekstremni sportaši okupili su se u varaždinskom skate parku treću godinu zaredom i još jednom pokazali da je ljubav između domaćina i ekstremnog sporta iz sezone u sezonu sve jača.Challenge Tour održan je u sklopu, najpoznatijeg, a dobra sportska atmosfera uz odličnu glazbenu podlogu uvladala je cijelog dana. Prva natjecateljska disciplina bila jegdje su roleri dobrano zagrijali beton varaždinskog skate parka, ali i dlanove publike. Najbolji u toj disciplini bio je Varaždinackoji je ostvario i best trick, do njega se smjestio, a treći je bioPoslije rolera na daske na četiri kotača stali sučije su akrobacije izazvale ogroman interes publike i njihovu burnu podršku. Najbolji dan prema ocjeni sudaca imao jekoji je tako osvojio prvo mjesto čime je osvojio svih pet ovogodišnjih Challenge Tour-ova, dok je drugi bio, a treći bio. Best trick u ovoj disciplini ostvario jeIpak, s posebnim nestrpljenjem se čekala posljednja natjecateljska disciplinajer je tu favorit za pobjedu bio domaći dečko, Varaždinackoji je na netom završenom Pannonian Challengeu upisao pobjedu što je varaždinskoj publici dalo samo nadu više da će i u svom rodnom gradu ostvariti dobar rezultat. I bili su u pravu jer se na kraju dana Ranteš popeo na postolje kao prvoplasirani, a do njega su bili Mađari -kao drugoplasirani i. Mark Vukman je u ovoj discipline ostvario najbolji trick.U Varaždinu je održano i Prvenstvo Hrvatske u BMX-u gdje je također slavio. Drugo mjesto je osvojio, dok je treći završioDodjelom nagrada u BMX Freestyle disciplini u Varaždinu ujedno je završena i ovogodišnja putujuća turneja Pannonian Challengea koja je u svibnju startala u, a potom se nastavila u. Sve postaje Challenge Toura, kao i 22. izdanje Pannonian Challengea, potvrdile su da jekoja vlada tim natjecanjima iznimno motivirajuća, kako za publiku, tako i za same natjecatelje, pa se i svake godine priključuje sve više vozača iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja - što daje naslutiti da nas i u 2022. očekuju vrhunska natjecanja ekstremnih sportova u Lijepoj našoj.