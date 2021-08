državnoj cesti D 7

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Jučer, 20. kolovoza, oko 13,15 sati, na, u Čepinu, zapalio se, vlasništvo pravne osobe, kojim je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin. Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Čepin. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara u prostoru motora. Vozilo je u potpunosti izgorjelo te je vlasniku nastala materijalna šteta okoJučer, 20. kolovoza, oko 12,25 sati, na, između, došlo je do požara na priključnom vozilu, kojim je upravljao 56-godišnji hrvatski državljanin. Požar su ugasili vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Miholjac.Obavljenim očevidom utvrđeno je da je do požara došlo zbogna priključnom vozilu, a uslijed blokade kotača i trenja došlo je do zapaljenja guma i podvozja. U požaru su izgorjele gume i podvozje priključnog vozila te suha trava površine oko 300 prostornih metara. Vlasniku, 41-godišnjem hrvatskom državljaninu nastala je materijalna šteta oko. Nadležnim državnim odvjetništvima podnosimo izvješće o događajima. - izvijestili su iz policije.