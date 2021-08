oporavak od korona krize

Tekst i foto: Osijek031.com

Nastavlja sekada je nezaposlenost na područjuu pitanju.Prema podacima iz mjesečnog Biltena kojega izdaje, u srpnju je u gradu na Dravi u evidenciji osječke Područne službe HZZ-a bilo, što je 27 osoba manje nego krajem lipnja, a to je ujedno iregistrirana nezaposlenost u gradu.Što se županije tiče, krajem srpnja 2021. godine u Područnoj službi Osijek evidentirane su, odnosno 73 osobe manje nego prethodnog mjeseca, ali čak 2667 osoba (15,2 posto) manje nego u srpnju prošle godine. Krajem srpnja tako je registrirana stopa nezaposlenosti bila vrlo blizu onoj koja je zabilježena u srpnju 2019., a koja je ujedno bila među najnižima u posljednjih 30 godina.Podaci dalje pokazuju kako je prošlog mjeseca povećan udjel nezaposlenih žena i osoba mlađih dobnih skupina. Udio žena krajem srpnja iznosio je 59,6 posto naspramnezaposlenih muškaraca. U odnosu na lipanj, rast nezaposlenih zabilježen je kod mlađih dobnih skupina. Najizraženije, zbog završetka školovanja, u dobnoj skupini od 15 do 19 godina (za 18,4 posto ili 118 osoba).Gledano prema dobi, najveći udjel u nezaposlenosti imaju osobe(trećina), a svaki šesti nezaposleni u dobi je od 15 do 24 godine.U srpnju se u evidenciju nezaposlenih prijavilo, najviše njih izravno iz radnog odnosa, dok je iz evidentirane nezaposlenosti otišlo ukupno 1718 osoba, njih 1356 zbog zapošljavanja.Prošlog mjeseca poslodavci su prijavili 1484 slobodna radna mjesta, 64 radna mjesta manje nego prethodnog mjeseca, te 407 radnih mjesta manje nego u srpnju 2020. godine. Najveći broj slobodnih radnih mjesta prijavili su poslodavci iz prerađivačke industrije, građevinarstva te javne uprave i obrane.