Istrom 1961

Šimunu Mikolčiću

prvi profesionalni ugovor

Nenad Bjelica

Time stvarno pokazujemo da igrače iz naše Škole gledamo i one najbolje vežemo s dugoročnijim ugovorima. Vjerujemo da je Šimun sigurna oklada, u svojoj generaciji na razini Hrvatske jedan je od najtalentiranijih igrača. Vrlo je radišan, uzornoga ponašanja i svi očekujemo da će jednoga dana biti nositelj igre našeg Kluba. Želimo mu puno zdravlja prije svega i da bude igrač koji će obilježiti Osijekovu budućnost. Već je debitirao u HNL-u protiv Istre, a sada je plan da bude između juniora i B momčadi, već prema potrebi

Treninzi s prvotimcima su veliko iskustvo

život profesionalnog nogometaša

Još jedan veliki dan za mene, ovo mi stvarno puno znači. Zahvalio bih trenerima u Školi nogometa i svojoj obitelji, kao i roditeljima mojih prijatelja koji su mi također dosta toga omogućili u Osijeku. Mislim da se svojim radom i igrama mogu nametnuti treneru Radotiću u B momčadi i da ću u njoj upisati što više nastupa. Kroz Osijek II se planiram probiti do prvog sastava, no neće mi biti problem igrati ni za juniore

Ekonomske i upravne škole

To mi je bila velika čast i tu se već pokazala neka želja da što prije dođem do prve momčadi što je svima i cilj. To me je potaknulo da još i više radim i ostvarim priželjkivano. Bio sam na pripremama u Svetom Martinu na Muri, veliko je i dragocjeno iskustvo raditi s takvim igračima kao što su Škorić, Kleinheisler i ostali. Osjetio sam taj žešći ritam treninga i to mi može samo koristiti ubuduće.

Uvodni dio konferencije za novinare uoči naše predstojeće prvenstvene utakmice su Puli pripao je 17-godišnjem ofenzivnom veznjakukoji je početkom ovoga tjedna potpisao svojs Bijelo-plavima. Trener i klupski menadžerpredstavio ga je javnosti i pojasnio kako je riječ o mladiću od kojega se u bliskoj budućnosti puno očekuje., istaknuo je Bjelica.Šimun je spremno dočekao novinarska pitanja i polako se počinje privikavati na sve ono što donosi, ne samo na zelenom terenu…, rekao je Mikolčić.Učenik jeu kojoj će biti maturant u sljedećoj školskoj godini. Svoje je prve prvoligaške minute odigrao u posljednjem kolu prošle sezone, što će zauvijek pamtiti.