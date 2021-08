100 veslača

Veslačkog kluba "Iktus"

30 Iktusovaca

30 veslača, 2 trenera, 22 čamca, 56 vesala, 29 bicikala i 30 kaciga

besplatan

Vojvodina Open

Državnom prvenstvu u Zagrebu

Anton i Patrik Lončarić, Ivan Ante Grgić

Miholjskoj regati

Tekst i foto: VK Iktus

U sklopu projekta "Osijek,otputovalo je na kamp koji će trajati od 18. do 29. kolovoza 2021. godine.Čakotputovalo je jučer na kamp koji je za sve veslače u potpunosti, a sufinanciran je od strane Ministarstva turizma i sporta, Zagrebačke banke te čitavog niza donatora Kluba.Kamp će završiti službenim nastupom na regati "" na Paliću u Subotici od 27. do 29. kolovoza 2021. godine.Nakon kampa, narančaste sredinom rujna očekuje nastup na, dok će naši najuspješniji mladi seniori () početak rujna dočekati na Europskom prvenstvu seniora do 23 godine u poljskim Krušovicama.Krajem rujna očekuje nas završetak projekta "100 veslača" na tradicionalnoj