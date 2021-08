dvije utakmice kvalifikacijskog turnira UEFA Lige prvakinja

Presretni smo, idemo dalje, u novom sustavu natjecanja samo jedan klub nastavlja put u Europi, obzirom na pokazanu igru, trud i volju vjerujemo kako Osječanke imaju priliku učiniti baš to!

Tekst i foto: Ivana Solar

Na stadionu Gradski vrt u srijedu, 18. kolovoza odigrane su prve. U srazupobjedu su ostvarile, a u dvoboju izmeđuslavile su ponosne domaćice – naše Osječanke! U finalnoj utakmici koja je na rasporedu us početkom u 21 sat stoga će se za prolazak u drugu rundu Lige prvakinja boritiNajprije je s početkom u 15 sati odigrana utakmica između. Prvo je poluvrijeme završilo kako je i počelo – rezultatom 0:0, a činilo se kako ove dvije ekipe ravnopravno dijele teren. No u drugom je poluvremenu došlo do preokreta, te je unutar tek dvadesetak minuta Anderlecht čak tri puta zatresao mrežu Hayase. Za svoj klub učinila je to u 57. minuti, potom u 63. minuti, te za kraj u 78. minuti. Iako je pobjeda završila u nogama Anderlechta valja istaknuti kako se kroz utakmicu sjajnom igrom/obranom posebno istaknula vratarka Hayasa,Susret koji se u gradu na Dravi drugo čekao, između ŽNK Osijek i FK Breznica, započeo je pak u 21 sat, a za razliku od prethodne utakmice, u ovoj je odmah bilo jasno tko je favorit. Prvi gol “pao” je već u 7. minuti, a zabila ga je sjajnai tako probila led do velikih 5:0 za Osječanke! Drugi je gol uslijedio u 27. minuti, a strijelkinja bila jekoja je tako svoju ekipu na odmor odvela s pristojnom gol razlikom. U drugom poluvremenu, u 53. minuti zgoditak je dala, potom u 83.i za kraj, u 89. minuti utakmicu pogotkom zaključilaDirektorica turnira,, predsjednik Uprave ŽNK Osijek,i trener ŽNK Osijek,poručuju: “”, složni su iz ŽNK Osijek.Malo je reći da smo ponosni na sve naše djevojke, od srca im čestitamo na izborenom finalu!