Dugogodišnja ulaganja u2019. urodila su plodom te je ona bilaza kontinentalni turizam. Iako se očekivalo da će se i u 2020. nastaviti ovaj trend, planove turističkim djelatnicima pomutila je korona, izvještava Slavonska televizija Ipak, iskustvo koje su turistički djelatnici stekli prošle godine pomoglo im je da ove godine, u skladu s važećim mjerama, provode svoje aktivnosti, organiziraju. Iako je korona i dalje prisutna, čini se kako će ova godina ipak biti, s rezultatima koji su čak i na tragu 2019.Sve to dovelo je do, pročelnica Upravnog odjela za turizam OBŽ-a izvijestila je kako od 1. siječnja do 15. kolovoza bilježimou odnosu na 2019. Ako se uspoređuje razdoblje od 1. svibnja, kada je došlo do popuštanja mjera, tada smo na odličnihrezultata iz 2019. Ako se gledaju samo prva dva tjedna u kolovozu, bilježimo čaku odnosu na rekordnu godinu.Ove godine Osječko-baranjsku županiju posjetilo je gotovo. Najveći broj posjetitelja su domaći gosti, dok kod stranih gostiju tradicionalno dominiraju. Ove je godine primjetan velik porast broja gostiju izkoji, na putu prema moru, stanu ugdje provedu u prosjeku dva do tri dana.Također ohrabrujekoji već plove Dunavom, viđeni su u Batini, a uskoro se očekuju i u Osijeku.Rastu broja gostiju svakako pridonosi ikoje se održavaju diljem županije. Od brojnih manifestacija koje privlače goste, najviše je pitanja ove godine vezano uz održavanjei hoće li ga uopće biti obzirom na mjere. Roth je rekla kako se čeka mišljenje stožera, no tu postoji još jedan problem:. Naime, u Tvrđi su u tijeku opsežni radovi na rekonstrukciji tako da će se Headoneast, bude li ga, odvijati na nekoj od alternativnih lokacija u gradu.