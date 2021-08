porastu

Hrvatska

narančasta

od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije

Grad Zagreb

1979

1302

52 posto

završavaju

pandemijske školske godine

nositi maske

nije donesena

učitelji, profesori i drugi djelatnici

covid digitalne potvrde - negativan test ili dokaz o preboljenju ili cijepljenju

ublažavanje mjera

olakša nastava

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Unatoč daljnjemdnevnog broja novozaraženih,bi još ovog tjedna trebala ostatina karti ECDC-a, piše Jutarnji list Podsjetimo, Jadran je,, narančast od 15. srpnja, od prošlog je tjedna u narančastom i, dok je ostatak Hrvatske zelen.No, tjedan poslije je upitan i budu li brojke i dalje rasle, nije nemoguće da će pocrvenjeti i Jadran. Naime, kada se gledaju tjedne brojke, od prošlog utorka do danas, novooboljelih je bilo ukupno, a u istom periodu tjedan prije bilo ih je, što je porast odTakođer, ljetni prazniciza tri tjedna, stoga početak još jednedonosi pitanje hoće li školarci nastaviti. Kako doznaje Jutarnji , razgovori na tu temu trebali bi početi krajem ovog ili početkom sljedećeg tjedna.Prošle školske godine od nošenja maski bili su izuzeti učenici razredne nastave, a učenici od petog do osmog razreda i od prvog do četvrtog razreda srednje škole morali su ih nositi.Jošodluka kako će zaposleni u obrazovnom sustavu -- dolaziti na posao. Naime, više se puta za školstvo govorilo da će za dolazak na radno mjesto svi zaposlenici morati imatiO tome će ovisiti i činjenica hoće li djeca nositi maske. Naime, više sugovornika je potvrdilo kako je mogućeza djecu u školama. Namjera je da se školarcimate da im se pruži što više slobode, ali za to će biti odgovorni odrasli i njihov stav prema epidemiji i cijepljenju.