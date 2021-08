Academie d'art de Paris Le Cordon Bleu RCK Ugostiteljsko-turističke škole

Tekst i foto: Ivana Draganić

Nakon sedam tjedana usavršavanja na svjetski poznatojiz Osijekaje šestero. Završena je edukacija nastavnika i mentora kod poslodavaca. Nastavnici i mentori su se vratili u subotu, 14 kolovoza iz Pariza gdje su uspješno položilinakon usavršavanja uprogramu za slastičare i Intensive Basic Cuisine za kuhare. Usavršavali su se nastavnici kuharstva Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek, mentor učenicima iz Hotela Osijekte nastavnice slastičarstva iz partnerske škole Srednje strukovne škole Vinkovcite nastavnik mentor. Tijekom sedam tjedana, od 5. srpnja do 14. kolovoza, nastava se održavala svaki dan od 8.30 do 18 sati gdje su predavači prvo, potom su polaznici na praktičnom radu samostalno izrađivali demonstrirano uz nadzor šefa/chefa instruktora. Prilikom pripreme instruktor ih je ocjenjivao u fazama rada, na svakom praktičnom radu, u pet kategorija: prezentaciji jela, higijeni tijekom rada, organizaciji pripreme jela, tehnici i metodi rada. Ono što je posebno bilo važno, kako ističu naši nastavnici, su svakodnevni pregledi čistoće, urednosti i vizualne savršenosti opreme i radne odjeće.Predavači su renomirani francuski chefovi s bogatim iskustvima u svjetskim restoranima i restoranima s. Naši polaznici iz kuharstva ovladali su francuskim kulinarskim tehnikama, temeljnim umacima, naučili su osnovne rezove u oblikovanju hrane, osnovne načine pripreme hrane s primjerima u tradicionalnim jelima francuske kuhinje. U slastičarstvu su savladali temeljne francuske klasike od tijesta i krema do kroasana, brioša, savarina, macaronsa, tartova i choux tijesta.Uspostavom Regionalnog centra kompetentnostiće se strukovno obrazovanje u sektoru turizma i ugostiteljstva, i upravo su edukacije i usavršavanja naših nastavnika i mentora kod poslodavaca, temelj. Naši nastavnici i mentori će novostečena znanja i iskustva iz Pariza prenositi dalje svojim kolegama, koristiti ih u nastavi s učenicima, ali i u izradi novih nastavnih planova i programa. Osim stjecanja novih kompetencija, važnost usavršavanja i edukacija je i u tome što naši nastavnici stječu nova iskustva, mogu vidjeti i doživjeti različite modele podučavanja te iskoristiti ono najbolje iz praksi u svom budućem radu.Edukacija narealizirana je u sklopu projektne aktivnosti Regionalnog centra kompetentnosti Ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka u EU projektu VirtuOS – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, koji je sto posto financiran iz sredstava EU i državnog proračuna Republike Hrvatske. Do sada su se nastavnici naše i partnerskih škola, kao i mentori kod poslodavaca stručno usavršavali u renomiranim ustanovama u području turizma i ugostiteljstva: Gourmandise (slastičari), Škmer (tehnologija proizvodnje craft piva), Sweet Lab (posebni režimi slastica), Cafa Wine School (savjetnik somellier) i La Cordon Bleu Paris (kuharstvo i slastičarstvo). Tek smo na početku jer nam tek slijede usavršavanja– Beer and Cider Academy u Engleskoj, Italian Culinary Institute u Italiji, Cellebaut Chocolate Academy u Belgiji i mnoga druga.