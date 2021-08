22. Pannonian Challengeu

BMX Freestyle disciplini

napeto, dinamično, vizualno iznimno atraktivno i publici

euforično

Amateur, Women i Pro

Janos Babel

Áron Varró

Maksim Getoš

Kako je bilo pogledajte u galeriji fotografija..

[Foto: Zvonimir Haramustek][14.8.2021.]

Kim Lea Mueller

Marina Ranteša

Kieran Reilly,

Jacob Thiem.

Kieran Reilly

Osjećam se super, napokon sam pobijedio na Pannonianu, jako sretan sam zbog toga. Drago mi je da se publika vratila natrag, ipak nam to daje neku veću snagu i motivaciju da pokažemo još bolje i bez njih ne bi bilo isto. Mama mi je najveća podrška i to mi puno znači jer možemo o svemu pričati, možemo apsolutno sve zajedno i stvarno bez toga bi bilo teže. Ne gledam na druge, više gledam na sebe, tako da sam zapravo sam sebi najveća konkurencija jer hoću napraviti sve što sam isplanirao. Najdraži dio u parku mi je veliki jumpbox jer mogu odraditi najviše tail whipova, ali stvarno u Osijeku je cijeli park super, sve je namijenjeno za nas i stvarno hvala organizatorima.



Najdraži trik mi je bio 720 tail whip, taj mi je najdraži već 5-6 godina i drago mi je da ga mogu napraviti u sredini vožnje. BMX se ove godine pojavio na Olimpijskim igrama kao nova disciplina. To puno znači za nas BMX vozače jer se napokon prihvaća kao sport

Tekst: Hrvoje Ratkić

Najava:

Završno natjecanje na, ono ubilo je baš kako se i očekivalo –koja je dupkom ispunila Pannonian tribine posebno. Već je i samo zagrijavanje zaljubljenika u dva kotača bilo itekako dojmljivo što je dodatno potpirilo želju sportaša da daju sve od sebe, ali i želju posjetitelja da vide neke nove trikove. Natjecanje u BMX Freestyleu održalo se u tri kategorije –– što je doprinijelo sadržajnosti programa, ali ujedno i pokazalo da za budućnost ovog sporta nema straha jer stasaju nove mlade generacije djevojaka i dečki koji imaju mnogo toga za pokazati.Najbolji u BMX Freestyle Amateur natjecanju bili su prvoplasiraniiz Mađarske, drugoplasirani, također iz Mađarske te trećeplasirani -, mlada nada osječke scene ekstremnog sporta koji se razvija se u BMX školici Pannonian Challengea.Posebnu podršku publike dobile su pripadnice nježnijeg spola koje su svojim majstorijama dokazale da mogu stajati uz bok muškim kolegama što je osječka publika nagradila srdačnim navijanjem, a najbolja se pokazalaiz Njemačke.Veliko finale BMX Freestyle discipline u kategoriji Pro, bilo je i svojevrsno finale 22. Pannonian Challengea, a euforiju je do usijanja doveo nastup, Varaždinca koji Osijek osjeća kao svoj drugi dom, a publika ga jednako tako i prihvaća kao svog. Marin je naposljetku i slavio pobjedu čime je po prvi put pobijedio na ovom prestižnom natjecanju. drugo mjesto osvojio je Englez-a treći je završio AmerikanacBest trick ostvario je(Double Flair), a u big air-u visinu od 4,10 metara ostvario je također Kieran Reilly.” – izjavio je Marin Ranteš.Završnica natjecateljskog festivala proslavljena je kako i priliči takvoj sportskoj manifestaciji, uz glazbenu zabavu na kojoj su uživali i natjecatelji, ali i brojni Osječani. Nedjeljni program bit će u nešto ležernijem stilu i rezerviran je za open sessione u Inline, Scooter, Skate i BMX disciplinama. Ovogodišnji Pannonian Challenge osim vrhunske zabave i sportskog duha dao je sportašima i posjetiteljima nadu u skori povratak ka onom starom normalnom za kojim svi vape što je već sad odlična naznaka za 23. izdanje Pannonian Challengea sljedeće godine.