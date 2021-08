vruće ljeto

Sezonska sniženja

odlične popuste

obnoviti i osvježiti

hladnije dane

trgovina Portanove

70%

sezonskim sniženjima

Portanovi

nove jesenske kolekcije

Back to school akcije

neće raditi.

[Sponzorirani članak]

Prognoza pred nama je i dalje. A takve su i cijene koje su zauzele mjesto onim redovnim.stigla su u velikom stilu i ponudilauz pomoć kojih ćetesvoju ljetnu kolekciju. No za one uvijek spremne i one koji znaju dobro planirati – među ponudama već možete pronaći i artikle za neštostoga ne propustite već sada se pripremiti i za sljedeću sezonu, a po puno povoljnijim cijenama. Škicnite već danas u ponudujer vas očekuje zaista primamljiva prilika za odličan i povoljan shopping uz popuste koji se penju do čakIako nam je pažnja i dalje okupirana, šetnjom pouspjeli smo primijetiti da nam se već polako prikradaju i. Hoćete li prvi ugrabiti najnovije komade ili za nove kolekcije pričekati prvo zahlađenje – na vama je.Polako se približava i početak nove školske godine, a to i trgovci jako dobro znaju i već sada nude fantastične, pa ako imate školarca ili vrtićarca, bacite pogled na bogatu ponudu za povratak u školske klupe.Obavite shopping na vrijeme jer u nedjelju 15. kolovoza na blagdan Velike Gospe trgovine u Portanovi