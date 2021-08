Tekst: Osijek031.com

Foto: Unikom/FB

Nakon što su jake snage Unikoma s velikim brojem strojeva temeljito očistile i uredile Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak i Donji Grad, akcija generalnog čišćenja i uređenja jučer se nastavila u zapadnom dijelu Osijeka, u gradskoj četvrti Retfala.Radove su obišli gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i direktor Unikoma Mario Turalija koji su novinarima predstavili novi način čišćenja grada koji će odjednom uključivati više strojeva i ljudi u zajedničkoj akciji.U akciji je sudjelovalo 30-ak djelatnika te velik broj radnih strojeva koji su od ranih jutarnjih sati radili u okolici dječjeg igrališta, u blizini retfalačke tržnice, te potom nastavili kositi, čistiti, polirati i prati samo središte ovog dijela grada - Ulicu Ljudevita Posavskog, Trg hrvatskih branitelja te naselja Vijenac Dinare i Vijenac Petrove gore."Po prvi put u gradu u zajedničkoj akciji djeluju Unikomove jedinice "Zelenilo" i "Javna higijena" i to tako da kada se nešto napravi, primjerice pokosi trava, odmah se to počisti i dodatno uredi površina na kojoj se nešto radilo, zajedno s kolnicima i pješačkim stazama", rekao je gradonačelnik Radić. Dodao je kako su jedinice Unikoma spremne djelovati u bilo koje doba dana i noći, kao u slučaju nedavnih vremenskih nepogoda u gradu."Osječki Unikom održava 294 hektara površine i oko 170.000 četvornih metara cesta. Ovim akcijama želimo doći na razinu čistoće i uređenosti koji naši građani zaslužuju, a nakon toga slijedi redovito održavanje čistoće i urednosti površina o kojim brinemo s daleko manje buke i prašine", rekao je direktor Unikoma Turalija.Turalija je zamolio sve Osječane za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke dok ne prođe generalno čišćenje. Također je pozvao građane da im pošalju svoje prijedloge za buduće akcije, a akcija generalnog čišćenja nastavlja se idućih dana kada je na redu Bosutsko naselje.Na novinarsko pitanje direktor Unikoma istaknuo je kako novi način čišćenja grada neće dovesti do poskupjlenja njihovih usluga.