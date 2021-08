Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr/Arhiv

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) izradio je prostornu vizualizaciju cijepljenih u Republici Hrvatskoj prema prebivalištu osoba u odnosu na ukupno stanovništvo te prema dobnim skupinama na nacionalnoj razini, razini regija i razini županija.Procijepljenost je vizualizirana na tri NUTS razine (cijela RH, četiri regije i na razini županija), te razini općina. Mapa procijepljenosti redovito će se ažurirati.Na razini regija, Grad Zagreb ima najveću procijepljenost prvom dozom od 42,89 posto, Sjeverna Hrvatska 40,54 posto, Panonska Hrvatska 40,29, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj procijepljenost 37,64 posto.Što se tiče procijepljenosti drugom dozom - najbolja je situacija također u Gradu Zagrebu gdje je drugom dozom cijepljeno 38,87 posto stanovnika, u Sjevernoj Hrvatskoj 35,37 posto, u Panonskoj 35,23 posto a u Jadranskoj 32,36 posto.Po županijama, najveću procijepljenost prvom dozom cjepiva ima Primorsko-goranska županija - 44,77 posto, slijedi Varaždinska županija - 43,99 posto te Grad Zagreb s 42,89 posto. Najlošije je prvom dozom procijepljena Splitsko-dalmatinska županija - 32,57 posto.Kod županija na istoku zemlje nema većih razlika – od 40,97 posto u Brodsko-posavskoj županiji do 41,97 u Vukovarsko-srijemskoj županiji cijepljeno je prvom dozom, te od 36,18 u Brodsko-posavskoj do 37,07 posto u Osječko-baranjskoj cijepilo se s dvije doze.Kod velikih gradova, najbolji postotak cijepljenih prvom dozom ima Osijek (46,32 posto), a slijede Rijeka (45,49 posto) i Zagreb (42,89 posto). Najlošiji su veliki gradovi na obali - Šibenik (34,54 posto), Zadar (34,74 posto) i Split (34,74 posto).Slična je situacija među većim gradovima i s cijepljenjem drugom dozom: najbolji su Osijek (41,63 posto), Rijeka (39,07 posto) i Zagreb (38,87 posto), a najlošiji je Split sa 30,14 posto cijepljenih drugom dozom.Gledano po dobnim skupinama, najbolje je u Hrvatskoj procijepljeno stanovništvo u dobi od 70 do 79 godina. Prvom dozom cijepljeno ih je 73,87 posto, a dvjema 69,07 posto. Slijedi skupina između 60 i 69 godina te stariji od 80 godina. Među mlađima od 19 godina prvom dozom je cijepljeno njih svega 2,22 posto, a dvjema 1,42 posto.Prostornu vizualizaciju HZJZ-a možete pronaći ovdje