I ove je godine, baš kao i ranijih, sredina ljeta rezervirana za, festival ekstremnog sporta i urbane kulture čije 22. izdanje počinje ui traje sve do. Osim vremenskog termina, tradicionalna je i činjenica da su to dani kad Osijek, grad domaćin, živi za tu manifestaciju koja se nametnula u jedan od, ne samo u Slavoniji nego i u cijeloj Hrvatskoj.Na ovogodišnji festival ekstremnog sporta na lijevu obale Drave osim sportaša iz Hrvatske, regije te svijeta,. Naime, nakon što je prošle godine publika zbog epidemioloških mjera bilauživo akrobatskih vještina, ove godine će, uz poštivanje svih propisa, publika ipak moći biti nazočna što će nesumnjivo doprinijeti još užarenijoj atmosferi.Sam početak 22. Pannonian Challengea je u srijedu kad se otvarasvih autora koji su kroz sve ove godine izlagali na Pannonian Challengeu. Fiksni dio izložbe bit će postavljen za vrijeme trajanja Pannonian Challengea u, dok u glazbenom dijelu u srijedu 11. kolovoza nastupaju. Mjesto održavanja partyja je dvorište Stare pekare, a ulaz je besplatan.Drugi dan festivala rezerviran je i za prvu natjecateljsku disciplinu, odnosno zakoji će gledateljima ponuditi pravu adrenalinsku uvertiru, a među natjecateljima će biti i prošlogodišnji pobjednik Jaro Frijin iz Nizozemske, kao i pobjednik 19. izdanja Pannonian Challengea Jacob Juula. Za očekivati je ipak da će dlanovi osječke publike biti najviše užareni za vrijeme nastupa miljenika domaćina Tina Hadžiomerspahića. Nakon natjecateljskog dijela, slijedi i glazbeno opuštanje za što će se pobrinuti DJ eM Bee, samoborski DJ s više od 10 godina iskustva na glazbenoj sceni. Nakon toga slijedi nastup Filipa Motovunskog, koji će publiku zagrijati s poznatim jungle i drum&bass ritmovima, dok će sve zaokružiti Kula VuBass iz Vukovara.U petak će na skatepark izaći, ujedno i začetnici osječke ekstremne scene, a među natjecateljima su pobjednik 20. izdanja Pannonian Challengea u Skate disciplini Christopher Khan iz Slovenije, Petar Spiedlick, mladi Hrvat koji je slavio prošle godine, a mnogo se očekuje i od domaćeg dečka Bruna Vranića koji je na svim Challenge Tourovima ove godine zaradio sve stotke. Za dobru zabavu do zore bit će zadužni DJ Volster, a nakon njega slijede kolek3k i Phrasal te u ranim jutarnjim satima DJ Lag.Subota, kao posljednji natjecateljski dan, rezervirana je za publici omiljenu disciplinu, koja je od ove godine ujedno i olimpijska disciplina –. Publika će zasigurno biti najviše naklonjena domaćem dečku Marinu Rantešu, ali će on ozbiljnu konkurenciju imati u imenima poput Jacka Clarka te mladog Kierana Rilleya. Za posljednji tulum na ovogodišnjem Pannonian Challengeu, u subotu (14. kolovoza), zadužen je DJ Jogarde, nakon kojega slijedi Sly, jedan od pokretača elektronske glazbene scene u Osijeku, a za sami kraj ostaje nastup DJ Pipsa. Cijene ulaznica za partyje u četvrtak, petak i subotu suSvi posjetitelji Pannonian Challengea moraju imati, koja će se provjeravati na samom ulazu na festival. Pravo ulaza na događaj imaju osobe cijepljene cjepivom protiv bolesti COVID-19, dok će onima koji nisu cijepljeni trebati negativan PCR test (ne stariji od 72 sata) ili negativan brzi antigenski test (ne stariji od 48 sati). Naposljetku, 22. Pannonian Challenge je otvoren i za osobe koje su preboljele bolest COVID-19, odnosno da je od prvog pozitivnog PCR testa prošlo najmanje 11 dana. Djeca mlađa od 12 godina izuzeta su od obaveze posjedovanja digitalne EU COVID potvrde. Organizator je osigurao provođenje testiranja, a više detalja o punktovima na kojima će biti omogućeno brzo antigensko testiranje kao i dodatne informacije o samoj manifestaciji zainteresirani mogu pronaći na straniciSvi oni željni dobre zabave, sportskog adrenalina i atmosfere kakvu ima samo Pannonian Challenge s nestrpljenjem čekaju 11. kolovoza kad starta 22. izdanje festivala koji je odavno nadmašilo granice Lijepe naše.