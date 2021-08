razočaran

Ne možemo biti zadovoljni ni igrom ni rezultatom. CSKA je bio apsolutno bolja momčad i zaslužio ovu pobjedu. Bili su brži i agresivniji, bolje organizirani dok smo mi bili apatični u prvom poluvremenu, bez duela i bez ijedne ozbiljnije akcije. Od onoga što smo htjeli raditi, ništa nismo uspjeli. Baš sam bio razočaran nakon tih 45 minuta i to je bilo najgore poluvrijeme otkako sam trener Osijeka. Ništa nismo uspjeli napraviti, zabili smo slučajan gol, a domaćin je mogao imati i veću prednost. Moram sam sebe zapitati što smo učinili pogrešno u pripremi utakmice. S druge strane, igrači koji su ušli u nastavku, a treniraju kao i ovi koji su igrali od početka, ipak su vrlo kvalitetno odgovorili na zahtjeve u ovom susretu. Znači da je problem ipak u glavama.

Nema uspjeha bez maksimalnog angažmana

Bijelo-plavih

Nismo dovoljno dobro prenijeli na igrače dojmove o snazi protivničke momčadi, nisu nam pomogli ni naslovi u medijima da smo bili veliki favoriti, samo ne znam po čemu. Ova utakmica to nije pokazala, oni su vrlo kvalitetna momčad i ja im čestitam na pobjedi. Mi se moramo jako puno popraviti, da bismo imali neke šanse u uzvratu. Mi smo svjetski prvaci u podcjenjivanju drugih. Samo mi znamo nogomet, pa možemo sa 70/80 posto odlučiti utakmicu. Mi smo prosječna momčad ako smo na 70 posto. Osijek je dobar i kvalitetan, može se nositi sa svakim, ali samo kada smo na 100 posto.

Glavni igrači moraju dati puno više

Bilo je to jedno veliko ništa u prvom poluvremenu, nemam riječi za to. Jako sam razočaran s takvim pristupom. Vidim neke slabosti još od završnice prošle sezone, očito još živimo na drugom mjestu koje smo osvojili i rekordima koje smo ostvarili, a to ne vrijedi previše u sportu. Moraš se potvrđivati iz dana u dan i tko za to nije spreman, neće igrati. Naši glavni igrači iz prošle sezone apsolutno moraju dati apsolutno više, probuditi se i shvatiti da bez agresivnosti, borbe i trke nema napretka. A ovi dečki što su ušli s klupe svi su oni nešto donijeli i s njima mogu biti zadovoljan, pa je drugo poluvrijeme ipak bilo bolje za razliku od prvog koje je bilo antipropaganda nogometa.

Nada ipak ostaje

Sofiji

Gradskom vrtu

Iako je rezultat loš po nas, još uvijek nije takav da se ne može okrenuti. Na domaćem terenu, pred našim navijačima, sigurno da svakome možemo zabiti dva-tri gola, pa tako i CSKA-u. Siguran sam u to. Moramo se dobro pripremiti, vratiti na „tvorničke postavke“ i shvatiti bez čega nema uspjeha. Ako to budemo u stanju napraviti, šanse sigurno postoje

Potpuno razočaran po svršetku ogleda na stadionu Vasil Levski. CSKA se predstavio u odličnom izdanju, dok je Osijek bio daleko ispod svoje razine i to se moralo odraziti i na konačnom ishodu (4:2). Malo je toga funkcioniralo u igri Bijelo-plavih, što je iznimno motiviranom i rastrčanom domaćinu umnogome olakšalo posao. Bjelica nikako nije mogao dokučiti zbog čega su njegovi izabranici djelovali smušeno i bojažljivo u većem razdoblju susreta… Ipak, unatoč svemu što smo vidjeli u Sofiji, ostaje nam nada i vjera da u Gradskom vrtu Osječani mogu, uz puno bolju igru, ostvariti i pobjedu koja bi nas odvela u play-off Konferencijske lige.