Hrvatskog plivačkog saveza i Zagrebačkog plivačkog saveza

Svetice

Prvenstvo Hrvatske za dobne skupine

Najistaknutiji rezultati

Tekst i foto: PK Osijek

U Zagrebu se od 29.7. do 1.8.2021. u organizacijina 50m zatvorenom bazenuodržalona kojem je nastupilo 410 kvalificiranih natjecatelja iz 35 klubova Hrvatske.predstavljali su plivači:(2000.),(2001.),(2005.),(2005.),(2005.),(2006.) i(2008.) te plivačice:(2002.),(2006.),(2006.) i(2006.) uz vodstvo glavnog trenera. Osvojene su dvije brončane medalje, pojedinačna mlađeseniorska Klare Božičević na 50 leđno i štafetna 4x200 slobodno u kategoriji seniora.Ml. seniorka,u utrci 50 leđno osvojila je brončanu medalju u ml. seniorskoj kategoriji rezultatom 30.60, dok se kod seniorki plasirala na 4. mjesto.Seniorska štafeta 4x200 slobodno u sastavudoplivala je do brončane medalje rezultatom 6:27.63.Ml. juniorska štafeta 4x100 slobodno mix u sastavurezultatom 4:11.56 plasirala se na 5. mjesto u kategoriji ml. juniora.Ml. juniorska štafeta 4x100 slobodno u sastavudoplivala je do 6. mjesta rezultatom 3:50.37.Ml. juniorje utrku 50 slobodno isplivao za 25.33 te zauzeo 7. mjesto.U utrci 1500 slobodno seniorplasirao se na 8. mjesto rezultatom 17:07.42, dok je ml. junioristu trku isplivao za 17:43.32 te se u svojoj kategoriji plasirao na 8. mjesto.isplivao je utrku 800 slobodno za 8:54.63 te uz osobni rekord postavio i novi seniorski klupski rekord.Naši natjecatelji hrabro su se nosili s konkurencijom koja ima daleko bolje uvjete za trening (50m bazen), i u nadi smo da će se to uskoro promijeniti.