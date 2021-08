utorak 3. kolovoza 2021.

Istok stadiona Gradski vrt

prodaja ulaznica

3. pretkola UEFA Europa konferencijske lige

NK Osijek

CSKA iz Sofije

od 12 do 18 sati

prednost

ponedjeljak 9. kolovoza

Na CSKA po HNL cijenama

30 kuna

40 kuna

50 kuna

250 kuna

10 kuna

Sektori ZDB i ZDB1 nisu u prodaji

druga slobodna mjesta

, na blagajnamapočet ćeza uzvratnu utakmicuu kojoj ćebiti domaćin(12. kolovoza, 21.15 sati). Radno vrijeme blagajni je od utorka do subote, a u prvoj fazi prodajepri kupovini ulaznica imat će vlasnici godišnjih ulaznica za utakmice NK Osijek. Prilikom kupovine ulaznica za CSKA potrebno je predočiti godišnju ulaznicu. Slobodna prodaja ulaznica za CSKA počinje uCijene ulaznica su nepromijenjene u odnosu na redovne cijene ulaznica za prvenstvene utakmice što znači da će za Istok trebati izdvojiti, za Zapad, Loža stoji, VIP, dok ulaznice za djecu do 15 godina stoje(uz pratnju roditelja na tribinama Istok i Zapad). I dalje je moguće kupiti i godišnje ulaznice za NK Osijek.Vlasnici godišnjih ulaznicama sektorima ZDB i ZDB1 (iza klupa za rezervne igrače) moći će kupitibudući da su spomenuti sektori, sukladno UEFA-inom Return to play protokolu, rezervirani za pričuvne igrače i tretiraju se kao crvena zona.