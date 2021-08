kipara i slikara naivaca

Okupljanjemu Ernestinovu je počelokoja će trajati do 7. kolovoza. Radove će izrađivati, a pridružit će im se i studenti osječkeZbog poštivanjaovogodišnja će ernestinovačka Umjetnička kolonija proteći, no gotovo pola stoljeća duga tradicija ipak će se nastaviti okupljanjem umjetnika: "", rekao je osnivač Umjetničke kolonije u Ernestinovui podsjetio kako su brojne skulptureza vrijeme Domovinskog rata: "", rekao je Tijardović i pozvao ljude neka im jave ako netko zna gdje se skulpture nalaze.Načelnica općine Ernestinovopozvala je sve zainteresirane da, bez obzira na to što nema popratnih sadržaja, dođu i pogledaju kako nastaju skulpture: "", poručila je načelnica općine Ernestinovo Marijana Junušić.Kipari koji će stvarati tijekom ovoga tjedna:, Osijek;, Ernestinovo;, Ernestinovo;, Ernestinovo;, Osijek;, Antunovac;, Hlebine;, Bilje;, Zmajevac;, Mađarska;, Srbija;, Krasno.Slikari:, Križevci;, Ernestinovo;, Osijek;, Koprivnica;, Stara Diklenica;, Stubičke Toplice;, Ernestinovo.