Prijateljima ozlijeđene osobe koji su preciznim i pravodobnim informacijama pomogli da se intervencija izvede brzo i učinkovito zahvaljujemo na suradnji, a ozlijeđenoj osobi želimo brz i sretan oporavak

Tekst: Osijek031.com

Foto: HGSS

Pripadnici, jučer su imali intervencijukako bi stigli do pješčanog spruda na Dravi kod Petrijevaca, gdje se nalazio, te su ga prevezli do obale gdje ga je preuzelaKako stoji u priopćenju HGSS-a Stanice Osijek, u nedjelju 1. kolovoza u 10:12 h, putem službenog telefona HGSS-a, zaprimljen je poziv i informacija da se na pješčanom sprudu na rijeci Dravi kod Petrijevaca nalazi ozlijeđena muška osoba kojoj je potrebnai koji nije u stanju samostalno hodati.Po dobivenim informacijama i određivanjem lokacije ozlijeđene osobe utvrđeno je kako do ozlijeđenog nije moguć pristup vozilom, uslijed čega je aktiviran tim spašavatelja motornim čamcem.U 10:52 h jedan od spašavatelja čamcem je došao do ozlijeđene osobe i transportirao ju je do najbližeg mjesta kojem je moguće pristupiti vozilom Hitne pomoći koja je stigla u 11:20 nakon čega je ozlijeđena osoba predana djelatnicima HMP-a na daljnji postupak.U akciji su sudjelovaladok su ostali članovi Stanice bili u pripravnosti.", završava priopćenje HGSS-a.