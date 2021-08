Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

05. kolovoza

Dežurna ljekarna

Trgovine i trgovački centri:

Konzum

Interspar/Spar

Lidl

Kaufland

Plodine

TC Portanova

Mall Osijek

Metro

Pevex

Bliži nam se) pa je radno vrijeme prodavaonica i ostalih objekata na taj dan drukčije no inače.Centralna ljekarna - od 00:00 do 24:00 satiod 08:00 do 13:00 satiSv. Leopolda B. Mandića - od 7:00 do 21:00 satiKneza Trpimira - od 8:00 do 14:00 satiStrossmayerova - od 8:00 do 14:00 satiSvetog Leopolda Bogdana Mandića - od 8:00 do 20:00 satiZeleno Polje - od 8:00 do 14:00 satiJ.J.Strossmayera - od 8:00 do 14:00 satiJosipa Reihl-Kira - od 7:00 do 20:00 satiJ.J.Strossmayera - od 7:00 do 22:00 sataHuttlerova - od 7:00 do 22:00 sataRadi prema redovnom radnom vremenuRadi prema redovnom radnom vremenuod 7:00 do 13:00 satiod 8:00 do 14:00 sati