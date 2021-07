Osječko-baranjska županija

Cilj ovih potpora je pomoći našim OPG-ima i drugim djelatnicima u turizmu da prebrode vrijeme pandemije i da se što prije vratimo unaprjeđenju kontinentalnog turizma koji je na području naše županije bilježio pozitivne trendove. Najnoviji podaci turističkih dolazaka i noćenja tome govore u prilog jer se povećava broj noćenja u odnosu na prošlu „kovid“ godinu i približavamo se rekordnim brojkama iz 2019. godine

Dobra vijest je da od sredine kolovoza ponovo kreću kruzeri na području hrvatskog Podunavlja, što je dodatan pokazatelj prilagodbe sektora na ograničavajuće uvjete poslovanja i ujedno razlog za optimizam

Još uvijek nam je otvoren Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama i to do utroška sredstava planiranih u Proračunu ili najkasnije do 31. listopada 2021. godine. Županija sustavno ulaže u podizanje kvalitete turističke usluge te razvoj dodatnih sadržaja koji daju prepoznatljivost nama kao turističkoj destinaciji

Kao i prošle godine,je putem javnog poziva dodijelilaradi ublažavanja posljedica usred epidemije bolesti COVID-19. Riječ je onamijenjenim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima i trgovačkim društvima koji su registrirani za djelatnosti pružanja smještaja na području Županije. Potpore su po korisniku iznosile do, na poziv se javio ukupno 21 korisnik, a za ovu potporu utrošeno je- rekao je županPrema podacima, Osječko-baranjska županija u prvih sedam mjeseci ove godine bilježiod 36% u odnosu na 2020. godinu. Usporedimo li isto razdoblje na području županije u 2019. i 2021. godini, bilježimo ove godine čaku odnosu na 2019. godinu koja nije imala covid pandemiju.Na području Baranje bilježimogostiju iz Poljske koji su u transferu prema Jadranu i borave 2 do 3 dana na destinaciji te najviše uživaju u eno-gastronomiji. Većina gostiju dolazi iz– istaknula je, direktorica Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.Osječko-baranjska županija putemnastavlja s potporama u turističkom sektoru za koji je ove godine kroz četiri modela potpora osigurano 2,62 milijuna kuna.– rekla je, pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport.Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kaoPravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.