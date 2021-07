stotinu kilograma mrtve ribe

Prekoizvukli su ovih dana ribolovci iz rijekekodi to na potezu od svega stotinjak metara.Pomor se dogodio na rijeci Karašici na dužini od. Prizori uginule ribe kakve ni najiskusniji ribolovci. Strahuje se da je riječ o tonama ribe koja je otrovana:...Na teren su izašli djelatnicidržavnog inspektorata koje uzimaju uzorke vode i ribe.Što je dovelo do pomora tek se treba, a pretpostavlja se da je riječ okoja je u rijeku stigla iz obližnjeg. Naime, tamo je vodaKako je zatrovana voda dospjela u taj kanal još se ne zna, no lokalni ribolovci pretpostavljaju da se radi os obližnjih farmi.