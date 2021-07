Osijek

Mislim da smo bili bolji upravo za taj gol iako je bilo faza u igri gdje su i oni bili bolji. No, imali smo i mi takva razdoblja, također i malo izglednije šanse nego oni, ali se vidjelo da se radi o dobroj ekipi koja je bila jako motivirana jer je nakon 20 godina izašla u Europu. S druge strane Osijek je zadnjih godina imao tu frustraciju da se ispadalo u drugom pretkolu i pod tim pritiskom smo uspjeli proći i zasluženo pobijedili

Slatkih je ovih 1:0, Pogon je vrlo dobra momčad

Sjajna akcija Damjana i na kraju Laszla koji je u svom stilu zabio gol u pravom trenutku. To nam je dalo određenu mirnoću i mislim da smo dobro kontrolirali igru. S nekim izmjenama smo osvježili momčad i stvorili još neke prilike. Na kraju je ostala pobjeda od 1:0, što je nekako i slađe.

Uveli su Parzyszeka, ostavili u igri Zahoviča, prešli na nekih 4-4-2, tada su i puno više riskirali, ali mislim da smo se i u tome dobro snašli te iz polukontre i kontre biti dosta opasni. Mislim da se radi o vrlo kvalitetnoj momčadi s isto takvim trenerom, nije ih lako proći i zato našim igračima pripadaju sve čestitke.

"Znali smo da će nas bodriti cijelu utakmicu"

Nismo ni očekivali da bi moglo biti drugačije kada navijači dođu na tribine. Znali smo da će nas bodriti cijelu utakmicu. Zahvaljujemo im se na podršci, svima onima koji su došli, kao i onima koji su nas pratili pred TV ekranima. Bilo ih je sigurno puno i nadamo im se i u sljedećim utakmicama.



O tomu ću početi razmišljati u ponedjeljak, sada se idemo pripremati za Slaven Belupo to nam je sada jedino u fokusu. Idemo utakmicu po utakmicu, svaka nam je važna i svaku želimo pobijediti. Idemo dalje

Tekst: NK Osijek

Foto: Katarina Berki

u dvije utakmice snije primio pogodak, a jedan je uspio zabiti i on je bio presudan za prolazak u treće pretkolo Konferencijske lige. Prošli smo Poljake i preskočili prvu kvalifikacijsku prepreku ove sezone., rekao jeTvrda utakmica, moglo se i pretpostaviti da će biti takva nakon onog ogleda u. Osječani su postigli gol u samoj završnici prvog poluvremena, što je bilo itekako važno.Pogon je, dakako,doći do izjednačenja, u zadnjih pola sata je to uglavnom činio ubacivanjem visokih lopti u osječki šesnaesterac, ali nisu stvorili mat- pozicije.Osijek je imao glasnu i stalnu podršku s tribina na kojima se okupilo oko. Oni su također dali svoj doprinos ovoj važnoj pobjedi.će u sljedećem pretkolu (ponovno) igrati siz Sofije koji je boljim izvođenjem jedanaesteraca eliminirao latvijsku Liepaju nakon što su obje utakmice završile bez golova., zaključio je Bjelica.