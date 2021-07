Lijepe vijesti

Mile Škorić i

Ivica Ivušić

Nogometnim klubom Osijek

sretna

Doživio sam već puno pozitivnih stvari do sada u svom klubu. Već sam tu dugi niz godina, kapetan momčadi iz koje sam došao i do reprezentacije. Prelijepo mi je produžiti ugovor i mogu se zamisliti ovdje i do kraja igračke karijere. Mislim da je ovo veliki korak upravo ka tom

297 službenih nastupa

Želim se zahvaliti na ukazanom povjerenju, na meni je da se dokazujem, da svaki puta dajem sve od sebe. Mislim da ljudi prepoznaju da to uvijek i činim. Još uvijek, što je najbitnije, istim žarom prolazim kroz Wilsonovu ulicu dolazeći na trening i nadam se da će tako biti sve dok budem ovdje.

Sreća, zadovoljstvo i ponos

Stvarno sam sretan i zadovoljan, također i ponosan na ovu situaciju. Zahvaljujem svima u Klubu na čelu sa šefom Nenadom Bjelicom. Mogu samo reći da ću se truditi svojim zalaganjem i igrama na najbolji način se odužiti za sve ovo

porasla cijena

Osijek mi je puno dao, zahvalan sam mu na tome. Porast u cijeni je odraz igre i rezultata cijele momčadi. Samo ekipa može izbaciti pojedinca i jako sam sretan što sam dio ovog Kluba. Svi smo sada maksimalno fokusirani da prođemo u sljedeći krug Konferencijske lige. Većeg motiva od toga nema i stvarno ćemo napraviti sve da to i ostvarimo.

Potvrda i klupskih ambicija

Oni su naši stožerni igrači, drago mi je da smo to uspjeli realizirati te ispunili i našu i njihovu želju. Obojica su u prošlosti dali jako puno Osijeku, vjerujem da će u budućnosti dati još i više. Jako smo sretni što smo se uspjeli dogovoriti s njima i produžili suradnju do 2025. godine Nadam se da će ih zdravlje poslužiti i da će još dugo biti s nama. Klub time pokazuje svoju ambiciju da s jednim aktualnim reprezentativcem i drugim potencijalnim produžuje ugovor i poboljšava im uvjete igranja u Osijeku. I to je pokazatelj onoga što želimo postići i ove sezone, pa i u onima koje će uslijediti.

i ovoga tjedna stižu iz Gradskog vrta. Dvojica ponajboljih igrača, kapetanvratarprodužili su ugovore sdo ljeta 2025. godine! Obojica sutakvim raspletom situacije, a svima je jasno da su takav status među Bijelo-plavima apsolutno i po svemu zaslužili.e, istaknuo je Škorić.Mile trenutno imaza Osječane i bliži se još jednom velikom jubileju.Ivušić je u naše redove stigao 2018, a ovo mu je već drugi puta do produžuje vjernost prvoligašu s Drave u kojem ima iznimno važnu ulogu na terenu., poručio je ponajbolji hrvatski vratar.U međuvremenu mu je značajnona Transfermaktu, imao je i izbornikov pretpoziv za Europsko prvenstvo i ljubimac je osječkih navijača…Dakako da je zadovoljstvo iskazao i naš kormilar, ujedno i klupski menadžer Nenad Bjelica.