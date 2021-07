Europski dramski susreti

Tekst i foto: Ana Marić Laušin

Jučer su u Osijeku službeno otvorenina svečanoj ceremoniji otvorenja održanoj na terasiOsijek je domaćin ovogodišnjeg, koji se ove godine, zbog pandemijskih razloga, održavaju na više lokacija diljem Europe. Sudionici Edereda – redomu kazalište i njihovi mentori, javljali su se putem videolinka izi tako pokazali zajedništvo u ovogodišnjoj (isključivo) geografskoj dislociranosti Susreta.Od 25.7. do 2.8. Osijek će biti domaćin Europskih dramskih susreta - Edereda, međunarodne manifestacije koja se od 1987. godine održava svake godine u drugoj zemlji.Edered okuplja mlade zaljubljenike u dramu i kazalište koji kroz program interkulturalnih radionica pod vodstvom renomiranih europskih dramskih pedagoga razmjenjuju ideje i iskustva.Nakon… Edered se nakon 18 godina vraća u Hrvatsku (2003. domaćin je bio Pazin), i to upravo u Osijek.Zbog pandemije COVID -19 ,ovogodišnji Europski dramski susreti održavaju se u posebnim uvjetima – na jedinstvenu temu „“, sudionici iz različitih zemalja sudjelovat će na radionicama u svojim zemljama (Bruxelles(Belgija)/Turgi (Švicarska)/Thessaloniki (Grčka), a svoje će aktivnosti i finalne radove međusobno prezentirati putem videolinka.Na našem dijelu dramske Europe - u Osijeku, okupit će seiz Hrvatske i Mađarske. Oni će zajednički, kroz osam dana, na temu „Urbane džungle“, sudjelovati na radionicama. Jedna od osobitosti EDERED-a je omogućiti sudionicima rad s najboljim europskim kazališnim i dramskim stručnjacima i razvijati njihovu ljubav prema dramskoj umjetnosti.Radionice se održavaju u prostoru Kulturnog centra Osijek, ali i na brojnim lokacijama u gradu gdje mladi dramci sa svojim mentorima (lako) pronalaze inspiraciju - upravo je Osijek najbolji predstavnik koncepta „Urbane džungle” koji je odabran kao glavna tema ovogodišnjeg Edereda - kao grad posve uklopljen u prirodu, i u suradnji s njom, grad koji se urbano razvija u suživotu sa svojim prirodnim okolišem.Završni radovi sudionika Edereda iz svih dijelova Europe prezentirat će se na ceremoniji zatvaranja, u subotu 31.7.u Osijeku a bit će to važan dio i trodnevne manifestacije „” koja će prostor oko Kulturnog centra Osijek, od 30.7. do 1.8. učiniti otvorenim prostorom međusobnog kreativnog susreta mladih s građanima kroz zabavne edukativno - glazbeno-scenske sadržaje.