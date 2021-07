Prvenstvo Hrvatske za kadete

Tekst i foto: Plivački klub Osijek

Proteklog vikenda u Zagrebu je održano. Na natjecanju su sudjelovali(ž 2008./2009, m 2007./2008.) koji su na ranijim natjecanjima isplivali norme potrebne za nastup na Prvenstvu. Natjecanje se održalo iz tri dijela u 50m bazenu Svetice.Na Kadetskom prvenstvu smo nastupili s. Iako smo nastupili kao mlada ekipa i njih troje kao ulazno godište pokazali smo velik potencijal. U pojedinačnim utrkama od ukupnojeKadeti, ml. kadetkinje. Plivače su na natjecanju pratili treneriNajuspješniji predstavnik Kluba bio je(kadet) koji je bio posebno uspješan u utrci 100m leptir s vremenom 1:04.74 te je zauzeo 6. mjesto te u utrci 200m leptir 2:31.74 gdje se plasirao na 8. mjesto.Imali smo najmlađu natjecateljicu na natjecanju, talentiranukoja je kao ulazna mlađa kadetkinja imala čak 5 isplivanih limita za nastup na Prvenstvu Hrvatske za kadete.100 leptir 1:04,74 (OR) 446 bodova, 6. mjesto200 leptir 2:31,74 (OR) 388, 8. mjesto200 slobodno 2:29,26 utrka za zagrijavanje prije 100 leptir400 slobodno 4:48,01 (OR) 446 , 21. mjesto200 mješovito 2:30,99 (OR) 430 bod, 14. mjesto100 prsno 1:17,92 (OR) 388 , 17. mjesto200 prsno 2:57,19 ( ) 360, 18. mjesto100 slobodno 1:02,03 (OR) 432, 29. mjesto200 slobodno 2:20,10 (OR) 385, 34. mjesto100 prsno 1:26,03 ( ) 414 bodova, 14. mjesto200 prsno 3:15,18 (OR) 362, 24. mjesto100 slobodno 1:10,52 ( ) 394, 44 mjesto100 leđno 1:20,21 ( ) 369, 31. mjesto200 leđno 2:49,11 ( ) 388, 27. mjesto100 slobodno 1:08,34 (OR) 433, 22.mjesto200 slobodno 2:28,57 (OR) 439, 20. mjesto400 slobodno 5:15,02 (OR) 422, 25. mjestoŠtafeta 4x100 mješovito, mix 4:55,53 404 boda, 10. mjesto1. Elena Valenteković, 1:19,12 (OR)2. Buga Vukić, 1:26,323. Ivor Gaće, 1:06,124. Roko Šabić, 1:03,87