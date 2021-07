poslovnica za otkup zlata

[Sponzorirani članak]

Pojavomprije desetak godina, javnost nije imala jasnu sliku o kakvoj se to točno djelatnosti radi. Sve je još bilo– ljudi nisu znali koji se sve zlatni predmeti mogu prodati, što spada pod lom zlato, kakva je procedura kod otkupa ili zamjene zlata, kako se procjenjuje kvalitete i formira cijena otkupa... Pojavio se vrlo veliki broj tvrtki koje su nudile ovu uslugu i otkupljivačnice su nicale „”. S vremenom se tržište stabiliziralo i ostale su one tvrtke koje su profesionalnom uslugom zadobile povjerenje brojnih građana.Jedna od takvih tvrtki je Auro Domus i najveća kompanija u trgovanju plemenitim metalima u Hrvatskoj.Svakog mjeseca usluge ove tvrtke koristi više odna osamdesetak lokacija diljem zemlje. Zanimalo nas je tko je prosječan klijent odnosno korisnik usluge otkupa i prodaje zlata. Prodaju li zlatne predmete češće muškarci ili žene, stariji ili mlađi, kakvog su materijalnog statusa?” odgovaraju iz Auro Domusa. „” ističu. Zaključujemo da takvi korisnici naprosto uviđaju priliku da iskoriste stari ili oštećeni nakit odnosno zlatne predmete koje posjeduju a ne koriste, kako bi dobili gotovinu kojom mogu odmah raspolagati i iskoristiti je na pametniji način. Bilo to ulaganje, štednja ili jednostavno kupovina nečega po svom „”.Važno je spomenuti kako je procjena zlata u Auro Domus-ovim poslovnicama besplatna i ništa ne obavezuje na prodaju. „” - naglašavaju te dodaju: „”.Za mnoge je stanovnike Hrvatske ovo najbolji način zadolazak do gotovine. Razgranata mreža poslovnica Auro Domusa olakšava prodaju zlata svojim klijentima otvarajući im novu perspektivu, smanjujući potrebu za zaduživanjima i ulaskom u dubiozne kreditne aranžmane.Skoro svatko posjedujekoji mu kod kuće stoji neiskorišten, dok uz sustav otkupa poput ovoga u Auro Domusu, on može postati visoko monetizirana vrijednost. Pojava i etabliranje ovakvih profesionalnih otkupljivača zlata tako predstavlja dobitnu situaciju i za tvrtku i za građane.Auro Domus svoje poslovnice ima i u Osijeku, na adresi Županijska ulica 12.Zboggrađana, Auro Domus ima iinfo-telefon, pa se sve informacije mogu dobiti pozivom na