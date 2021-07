23 godine

Nakon što smo nasuli pijesak na Copacabanu te postavili suncobrane, ležaljke i druge popratne sadržaje, sada smo prvi put od 1998. uložili i u Gradske bazene. Naši sugrađani posjećuju ovaj kompleks i ljeti i zimi pa je namjera bila omogućiti im još novih sadržaja koji će značajno poboljšati kvalitetu usluge

obnovljene instalacije, postavljene nove sanitarije, ozvučenje i rasvjeta

terasa

drvenim ležaljkama i grijanim klupama

tri nove saune

danas od 14 sati

nisu propisani

Nisu potrebne nikakve potvrde o cijepljenju, odnosno PCR test. Na bazenima se svakodnevno odvijaju treninzi i niti je propisano niti tražimo bilo što osim već navedenog

Nakonod svoje izgradnje osječkinajzad su dobili svoje. Posjetitelje ovogaod danas će umjesto dosadašnje dvije zastarjele - dočekati tri nove saune te u cijelosti uređen tzv.Vrijednost investicije je, a nove sadržaje obišli su gradonačelnik Osijekai direktorica ,,Športskih objekata''– izjavio je osječki gradonačelnik Ivan Radić.U Gradskim bazenima, prema gradonačelnikovim riječima, izvršeni su radovi na uređenju predsaunskog prostora gdje su u cijelosti, a uređena je is novim. No posjetitelje bazena i ljubitelje saune zasigurno će najviše obradovati: jedna bio sauna i dvije finske.Nataša Brčić, direktorica gradske tvrtke Športski objekti d.o.o., dodala je kako saune s radom počinju, te da cijene usluge ostaju iste. Istaknula je i da se na Gradskim bazenima pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera, no da za ulazaknikakvi posebni uvjeti, izuzev dezinfekcije i obvezne maske.- pojasnila je direktorica Brčić.