vrlo zanimljivoj i sadržajnoj utakmicu

kvalitetne opcije

Nenada Bjelicu

To cijelo vrijeme govorimo. Imamo puno kvalitetnih igrača u kadru, pa i onih pet koji su ostali izvan zapisnika su mogli započeti utakmicu. Ta širina nam je donijela ovu pobjedu u Splitu. Ne mogu biti zadovoljan prvim poluvremenom koje je iz našeg kuta bilo slabo, ali je zato sve što smo napravili nakon Hajdukova gola bilo vrlo dobro. Igrači koji su ušli s klupe, kao i oni koji su završili utakmicu, stvarno su bili sjajni.

Kontrola igre nakon obavljenih izmjena

U prvih 45 minuta je bilo sve ono što ja kao trener ne želim. Dakle, dezorganizacija na terenu, neagresivnost, daleko smo bili od protivnika uz slabu cirkulaciju lopte. Ulazak Jugovića u drugom dijelu nam je donio stabilnost ispred naših stopera, Isto tako, kada su ušli Hiroš, Bočkaj i Pilj bili smo smireniji s loptom, imali kontrolu igre i mislim da su nas ti igrači doveli do preokreta.

prednosti

Kao da nam je to trebalo, da nas razbudi i da počnemo igrati nogomet koji smo trebali igrati od samoga početka i prikazivati ono što stvarno možemo. U Poljskoj nije bilo dobro, kao ni ovdje u prvom poluvremenu i to treba priznati. No, nakon sjajnog Livajinog gola gledali smo Osijek kakvog bismo uvijek htjeli vidjeti na terenu. Imamo dobru momčad, naravno da to treba iz utakmice u utakmicu potvrđivati. Nadam se da će već u sljedećoj sve biti puno bolje i s rezultatskim ishodom kao na Poljudu.

Dečki zaslužuju maksimalnu podršku

zahtjevni ogled

Godinu dana „krvarimo“ za takve utakmice i žao mi je kada čitam da zbog nekih odluka Stožera za civilnu zaštitu koje nemaju veze s Klubom navijači, odnosno neki među njima, poručuju da neće doći. Sada sve to treba ostaviti po strani i dati maksimalnu podršku momčadi na terenu. Vidjelo se protiv Šibenika što nam znači kada navija 550 navijača, a kako bi to tek bilo da ih dođe 5.000. Trebamo sve poduzeti da bude što više navijača na stadionu jer ćemo uz njihovu pomoć lakše proći Pogon.

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Pokazalo se nau Splitu koliko je važno imatina klupi za pričuve. Osijekov roster je takav da trener u svakom trenutku može uvesti ponekog aduta s klupe. To je svakako ohrabrujuća spoznaja zaNo, nije naš kormilar bio baš zadovoljan cijelim tijekom utakmice, dakako u kontekstu onoga što su prezentirali njegovi izabranici.Protivnik je preko lucidnog Livaje prvi došao do, no Osijek je izjednačio praktički čim je krenuo s centra.U tjednu u koji smo ušli očekuje nas novi, onaj uzvratni s Poljacima u 2. pretkolu Konferencijske lige.