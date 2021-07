Ivan Radić

neće biti

Unikoma

Davor Vić

razriješen dužnosti

Mario Turalija

ekonomskog fakulteta

Uprave HAMAG BICRO-a

Europske unije, financije i računovodstvo te kontrolu kvalitete i strateško upravljanje

it ćemo orijentirani na povlačenje sredstava Europske unije, u što sam već pet godina involviran. Cilj mi je da povećamo usluge Unikoma na korist građana i da dugoročno idemo kroz fondove EU-a k smanjenju plaćanja komunalnih doprinosa prema građanima. O svemu tome više ću reći kada napravim dubinsku analizu u Unikomu i vidim u kakvom je tvrtka stanju.

Svetozara Sarkanjca

Josip Mihaljević

Zorana Batnožića

Davida Krmpotića

Zdravko Peko i Davor Geto

te da su dvije tvrtke ostale bez čelnih ljudi odgovornih za sustav poslovanja. Procedura sazivanja Skupštine tih trgovačkih društava, kao i imenovanje novih nadzornih odbora, također je „zaboravljena“, a prema zakonskim pravilima za sve je potrebno određeno vrijeme. Prema pouzdanim informacijama iz Kuhačeve, zapelo je i kod „podjele plijena“ oko mjesta u nadzornim odborima, ali i oko toga tko će uopće sjesti u direktorske fotelje." Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin odmah je odgovorio predsjedniku osječkog SDP-a Borisu Piližoti da su postupci sazivanja sjednica skupština pokrenuti već 9. srpnja, da će se one ovih dana i održati "čime će biti imenovana nadzorna tijela, a time i nove uprave društava.

Kada je došao u gradonačelnički ured,je rekao kako u gradskoj upravi i u gradskim poduzećima"sječe glava", no malo je vjerojatno da će svi ostati na svojim pozicijama. Pokazao je to početkom tjedna i primjer, koji je dobio novog direktora.Dosadašnji direktor, SDP-ovac, koji je to komunalno poduzeće vodio proteklih osam godina, u ponedjeljak je na sjednici novoimenovanog Nadzornog odboraZa novog direktora Unikoma d.o.o. imenovan je, 44-godišnjak s diplomomi bogatim bankarskim iskustvom. Na čelnu funkciju osječkog Unikoma dolazi s pozicije zamjenika predsjednika, gdje je bio nadležan za provedbu projekata. Obnašao je dužnost zamjenika ministra poduzetništva i obrta te uz visoke funkcije u bankarskom sektoru, bio je predsjednik Uprave - generalni direktor Pivovare Daruvar i član Uprave - generalni direktor Hotela Vukovar d.o.o. U kratkoj izjavi za Glas Slavonije Turalija je izjavio: "BTuralija dužnost direktora Unikoma preuzima u ponedjeljak, 26. srpnja.Valja istaknuti da je sastav Nadzornoga odbora Unikoma, koji je imenovao novog direktora promijenjen. Dosadašnjeg je predsjednikazamijenio, a umjesto zamjenika predsjednikai članaimenovani su bivši gradski vijećnikProšloga je tjedna osječki SDP kritizirao gradonačelnika Ivana Radića da su čelnim ljudima u Unikomu i Zavodu za stanovanje istekli ugovori, "" Unikom je "odrađen". Slijedi Zavod za stanovanje.